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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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صحة وجمال

فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان.. تفتيح طبيعي لمواجهة إرهاق الصيام

فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يتعرض الكثيرون للإجهاد الناتج عن الصيام، مما ينعكس على نضارة البشرة وإشراقتها.

ويعد فيتامين سي أحد العناصر الأساسية التي تساعد في تعزيز صحة البشرة خلال هذا الشهر، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ودوره الفعال في تفتيح البشرة وتجديد خلاياها، في هذا التقرير، يعرض موقع الموجز فيما يلي  فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان، وكيف يمكن أن يكون حلاً طبيعياً للحفاظ على إشراقة الوجه ومواجهة آثار الإرهاق الناتجة عن الصيام.

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فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان

فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان

تفتيح وتوحيد لون البشرة، حيث يقلل من ظهور البقع الداكنة والتصبغات، مما يمنح البشرة إشراقاً طبيعياً.

تحفيز إنتاج الكولاجين، و يساعد فيتامين سي في شد البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة، مما يحافظ على مظهرها الشاب.

محاربة الجفاف والإرهاق، و يمنح البشرة الترطيب العميق، مما يقلل من تأثير قلة شرب الماء خلال ساعات الصيام.

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تقوية الحاجز الواقي للبشرة، و يحمي البشرة من التلوث وأشعة الشمس الضارة التي قد تتسبب في تلفها.

تسريع شفاء البشرة، و يعزز تجديد الخلايا، ما يساعد في التئام الجروح وتقليل آثار الحبوب والبثور.

فيتامين سي مهم لجسم الانسان وله فوائد صحية عديدة
فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان

طرق استخدام فيتامين سي في رمضان

تناول مصادره الطبيعية، حيث  يُفضل تناول الفواكه الغنية بفيتامين سي مثل البرتقال، الليمون، الفراولة، والكيوي خلال وجبتي الإفطار والسحور.

استخدام سيروم فيتامين سي، حيث ينصح بتطبيقه صباحاً لحماية البشرة ومساءً لتعزيز نضارتها.

الاعتماد على ماسكات طبيعية، و يمكن استخدام ماسك العسل مع عصير الليمون أو ماء الورد لتعزيز إشراق البشرة.

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فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان

طريقة عمل ماسك العسل وفيتامين سي لتفتيح البشرة في رمضان

المكونات:

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون (الغني بفيتامين سي).

ملعقة صغيرة من الزبادي (لتهدئة البشرة).

بضع قطرات من ماء الورد (لإنعاش البشرة).

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فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان

طريقة التحضير والتطبيق:

في وعاء صغير، امزجي العسل مع عصير الليمون والزبادي وماء الورد حتى تحصلي على مزيج متجانس.

نظفي وجهك جيدًا بالماء الدافئ لفتح المسام.

ضعي الماسك على بشرتك بالتساوي مع تجنب منطقة العينين.

اتركيه لمدة 10-15 دقيقة حتى تمتص البشرة الفوائد.

اشطفي وجهك بالماء الفاتر ثم رطبيه بمرطب مناسب.

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فوائد فيتامين سي للبشرة في رمضان

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