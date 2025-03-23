أوراق الزيتون لعلاج الأمراض المزمنة.. حقيقة أم خرافة؟

تعتبر أوراق الزيتون من المواد الفعالة في علاج عدد كبير من الأمراض والمشكلات الصحية ولا يعرف العديد من الأشخاص هذه المعلومات.

أوراق الزيتون

و يقدم الموجز، خلال السطور التالية، أهم المعلومات عن فوائد أوراق الزيتون

فوائد أوراق الزيتون

وتأتي فوائد أوراق الزيتون، على النحو التالي:

تقوية المناعة

يرتبط النظام الغذائي المتوسطي بانخفاض معدل الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب ومرض باركنسون والزهايمر ، كما يدعم مستخلص أوراق الزيتون هذا التوجه بفضل قدرة الأولوروبين على مهاجمة الفيروسات والبكتيريا وتحييدها .

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أظهرت الأبحاث أن مستخلص أوراق الزيتون يساعد على منع تراكم الكوليسترول الضار (LDL) في الشرايين ويساعد هذا التأثير على زيادة تدفق الدم وخفض ضغط الدم ، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، كما تشير دراسة أجريت على الفئران أيضًا إلى فعالية مستخلص أوراق الزيتون في المساعدة على استعادة ضربات القلب الطبيعية لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب ، على الرغم من أن إجراء المزيد من الأبحاث على البشر سيكون أكثر حسمًا.

أوراق الزيتون

خفض السكر في الدم

أن تخفض نسبة السكر في الدم وتساعد على استقراره للحفاظ على مستويات صحية وقد وجد الباحثون أن هذا التأثير يساعد في علاج مرضى السكري، وقد يمنع الإصابة به، وتظهر الدراسات أيضًا أن مستخلص أوراق الزيتون يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين في الجسم، وهو أحد أكبر عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري.

طرق استخدام أوراق الزيتون

مستخلص أوراق الزيتون: يمكن تناول مستخلص أوراق الزيتون على شكل مكمل غذائي متوفر في الصيدليات، ويُفضل استشارة الطبيب قبل الاستخدام.

زيت أوراق الزيتون: انقع أوراق الزيتون في زيت الزيتون لعدة أسابيع، ثم استخدم الزيت كدهان موضعي لعلاج التهابات الجلد والجروح الطفيفة.

أوراق الزيتون

شاي أوراق الزيتون: اغلي حفنة من أوراق الزيتون في الماء لمدة 10-15 دقيقة، ثم صفيها واشرب الشاي يوميًا لتعزيز المناعة وخفض ضغط الدم.

استخدامه كغسول فم طبيعي: انقع أوراق الزيتون في الماء الدافئ واستخدمه كغسول للفم لمحاربة البكتيريا وتحسين صحة اللثة.

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