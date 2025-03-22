لا تتناول المعجنات بكثرة خلال شهر رمضان 2025.. تصيبك بأمراض القلب

المعجنات في رمضان .. يسعى عدد من المواطنين خلال شهر رمضان فرصة مثالية لاعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن، إلا أن العادات الغذائية الخاطئة قد تؤثر سلبًا على الصحة، ومن بينها الإفراط في تناول المعجنات رغم أنها غنية بالكربوهيدرات المكررة والدهون، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال التالي:

المعجنات في رمضان

ينصح خبراء التغذية الصائمين بتجنب تناول المعجنات بعد صوم ساعات طويلة، لما له من أضرار عديدة على الصحة، خاصة أن المكون الرئيسي لهذه المعجنات هي النشويات (الدقيق الأبيض أو الأسمر) والدهون (الزيوت أو السمن أو الزبدة)، فضلا عن السكر.

وتضم المعجنات فئة واسعة من الأطعمة تختلف من دولة لأخرى، وعلى رأسها البيتزا بأصنافها العديدة والفطائر (المالحة والحلوة) و"السمبوسك والكروسان والمخبوزات ومعجنات الزعتر"، إلى جانب الحلويات الباردة والساخنة والشرقية والغربية.

مخاطر تناول المعجنات بكثرة خلال شهر رمضان

وتكمن أبرز مخاطر تناول المعجنات بكثرة خلال شهر رمضان في الإصابة بالسمنة والتخمة والخمول والكسل، فضلا عن الإضرار بالجهاز الهضمي والإصابة بعسر الهضم والحموضة.

أيضا يسبب الإفراط في تناول المعجنات ارتفاع السكر في الدم وبالتالي الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وزيادة نسبة الدهون في الجسم وزيادة معدل الالتهاب أيضا والإصابة بأمراض القلب.

المعجنات في رمضان

وينسحب على المعجنات ما ينسحب على الحلويات من تحذيرات بشأن تناولها خلال الشهر الكريم، خاصة لمرضى بعض الحالات الصحية، مثل مرضى القلب ودهون الكبد الثلاثية وفيروسات الكبد وضغط الدم المرتفع والكوليسترول والكلى والسمنة وأصحاب مشاكل الجهاز الهضمي.

أصناف مختلفة من المعجنات تشكل خطر على حالات المرضى

ولفتت تقارير إلى أن المعجنات تعد باستخدام الدقيق والسكريات والزيوت ما يشكل خطرا على حالات مرضية معينة.

وأوضحت أن مرضى ارتفاع الكوليسترول عليهم تجنب الأطعمة المعدة باستخدام الزيوت المهدرجة والمليئة بالسكريات والنشويات مثل المعجنات، كونها ترفع النوع الضار من الكوليسترول منخفض الكثافة.

وأضافت: "أيضا مرضى الغدة الدرقية عليهم تجنب تناول الأطعمة المليئة بالنشويات والسكريات، وحال تناول حلويات يجب ألا تتعدى الكمية قطعة واحدة حجمها نصف كف اليد".

وأشارت التقارير إلى أن من يعاني من السمنة المفرطة مشكلتهم الأساسية تكمن في تناول الحلويات والمعجنات بكميات كبيرة.

المعجنات في رمضان

وأوضحت أن "من الضروري لهذه الفئة أن تبتعد بأقصى قدرتها عن المقليات والمكرونات والمعجنات، مع تقليل كمية الخبز يوميا".

وشددت على ضرورة أن يقلل مرضى السمنة من تناول الحلويات خلال شهر رمضان، ويفضل استبدالها بأصناف الفاكهة المتعددة، مع مراعاة عدم الإكثار من بعض الأنواع مثل العنب.

وأضافت: "يمكنهم الاهتمام بتناول السلطة الخضراء والإكثار من البروتين بمختلف أنواعه، مع الحرص على وجود طبق حساء دافئ على مائدة الإفطار".

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