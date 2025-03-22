فيتامين د وصحة العظام.. تعرف على مشكلات نقصه وأهم مصادره الغذائية

يعتبر تناول كمية كافية من فيتامين د أمر هام وضروري وذلك للحفاظ على العظام قوية وصحية، حيث يعمل على تعزيز امتصاص الكالسيوم في الجسم، وعلى الرغم من أن الجسم يستطيع تصنيعه من خلال التعرض لأشعة الشمس، فإن النظام الغذائي يلعب أيضًا دورًا رئيسيًا، وخاصة خلال أوقات السنة التي تقل فيها أشعة الشمس.

الأطعمة الغنية بفيتامين د

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د، التي لا يجب أن تغيب عن قائمة طعامك.

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د

وتأتي أفضل الأطعمة الغنية بـ فيتامين د، على النحو التالي:

كبد البقر

يعتبر كبد البقر على الرغم من أنه ليس مناسبًا لذوق الجميع، فإن كبد البقر مفيد للغاية، كما أنه غني بـ فيتامين د والحديد والمعادن الأساسية الأخرى.

مشروبات الخضار المدعمة

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائي نباتي أو يعانون من عدم تحمل اللاكتوز، فإن مشروبات الصويا المدعمة أو اللوز أو الشوفان هي البديل المثالي.

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د

الأسماك الدهنية

الأسماك الهنية تعد مصدر طبيعي ممتاز لفيتامين د، ويأتي سمك السلمون والماكريل والتونة والسردين على رأس القائمة، بالإضافة إلى توفير أحماض أوميجا 3 الدهنية، المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.

الفطر المعرض لأشعة الشمس

يمكن لبعض أنواع الفطر أن تكون مصدر نباتي لفيتامين د عندما تزرع تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د

صفار البيض

يتركز فيتامين د في صفار البيض، وإدراجه في نظامك الغذائي اليومي يعد طريقة بسيطة لزيادة مستويات هذا الفيتامين لديك.

منتجات الألبان المدعمة

يعد الحليب والزبادي والجبن المدعم بـ فيتامين د خيار مثالي لتكملة نظامك الغذائي، وخاصةً لأولئك الذين لديهم قيود غذائية.

أفضل الأطعمة الغنية بفيتامين د

لماذا يعتبر فيتامين د مهمًا جدًا؟

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يرتبط نقص فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور وضعف العضلات، لذا ينصح المتخصصون بدمج نظام غذائي متوازن مع ممارسة الأنشطة الخارجية، وذلك لضمان المستويات المثلى من تمثيله في الجسم.

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