مقاومة العطش في الصيام.. مشروبات تمنع العطش طوال اليوم

مشروبات تمنع العطش.. مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض الدول، يصبح الشعور بالعطش أثناء الصيام تحديًا كبيرًا، لذا يبحث الكثيرون عن الأطعمة والمشروبات التي تساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم لفترات أطول وتقليل الإحساس بالعطش خلال ساعات الصيام.

ويستعرض الموجز مجموعة من الخيارات الغذائية المثالية التي ينصح بها خبراء التغذية للحفاظ على توازن السوائل في الجسم خلال شهر رمضان.

مشروبات تمنع العطش

1. الحليب بالتمر.. مزيج مثالي للطاقة والترطيب



يعتبر الحليب من أفضل المشروبات التي تساعد على ترطيب الجسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الماء والبروتينات، ما يساهم في الحفاظ على مستوى السوائل، وعند إضافة التمر إليه، يصبح المشروب أكثر فائدة، حيث يمد الجسم بالطاقة ويعزز الشعور بالشبع لفترة طويلة، ما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش خلال النهار.

2. الخروب.. مشروب رمضاني بامتياز



يعد الخروب من المشروبات التقليدية في رمضان، حيث يتميز بقدرته على ترطيب الجسم وتوفير الانتعاش اللازم لمقاومة حرارة الطقس.

إلى جانب ذلك، يحتوي الخروب على مضادات الأكسدة والألياف التي تساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الشعور بالجفاف.

3. البطيخ.. فاكهة غنية بالماء تعزز الترطيب



يحتوي البطيخ على نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 92%، مما يجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على رطوبة الجسم.

يمكن تناوله كفاكهة بعد الإفطار أو تحضيره كعصير منعش في وجبة السحور، مما يساعد في تقليل الشعور بالعطش على مدار اليوم.

4. قمر الدين.. المشروب الذهبي لمحاربة الجفاف



مشروب قمر الدين، المصنوع من معجون المشمش المجفف، من أشهر المشروبات الرمضانية التي تساعد على ترطيب الجسم.

يحتوي قمر الدين على نسبة جيدة من الماء والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة وتقلل من فقدان السوائل، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسحور بين مشروبات تمنع العطش في نهار رمضان.

5. الفراولة.. فاكهة منعشة ومصدر رائع للترطيب



تعتبر الفراولة من الفواكه الغنية بالمياه، حيث تحتوي على حوالي 91% من الماء، ما يجعلها من الأطعمة الفعالة في محاربة العطش.

يمكن تناولها كفاكهة أو تحضيرها كعصير طبيعي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم طوال فترة الصيام.

مشروبات تمنع العطش

نصائح إضافية للحفاظ على الترطيب خلال رمضان



مشروبات تمنع العطش.. ينصح خبراء التغذية بشرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميًا، مع ضرورة توزيعها بشكل متوازن بين وجبتي الإفطار والسحور.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، حيث تزيد من فقدان السوائل من الجسم.

تناول الخضروات الغنية بالماء، مثل الخيار والخس، لتعزيز الترطيب ومنع الجفاف.

تقليل استهلاك الأطعمة المالحة والمقلية، لأنها قد تزيد من الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام.

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