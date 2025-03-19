ماذا يحدث لجسمك عند ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة؟

ممارسة الرياضة.. يحرص البعض على ممارسة التمارين الرياضية مباشرة بعد تناول الإفطار في رمضان، اعتقادًا بأن ذلك يساعد على تسريع عملية الهضم وحرق السعرات الحرارية. ولكن هل هذه العادة صحية فعلًا، أم أنها قد تؤثر سلبًا على الجسم؟

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز التأثيرات المحتملة لممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة، ونوضح التوقيت الأمثل لممارسة التمارين خلال الشهر الكريم.

ما الذي يحدث للجسم عند ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة؟



عند تناول الطعام، يوجه الجسم تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي لمساعدته في هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، لكن إذا تم ممارسة التمارين مباشرة بعد الأكل، فإن الدم سيتوزع بين العضلات والجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى بعض المشكلات الصحية، أبرزها:

ممارسة الرياضة

1. اضطرابات في الهضم والشعور بالغثيان



نظرًا لأن الجسم يحتاج إلى تركيز طاقته على هضم الطعام، فإن ممارسة الرياضة بعد الأكل مباشرة قد تتسبب في:

عسر الهضم.

الشعور بالغثيان.

تقلصات معوية مزعجة.



2. انخفاض مستوى السكر في الدم



خلال التمارين الرياضية، يستخدم الجسم الطاقة من الجلوكوز المخزن في الدم والعضلات، ولكن عند ممارسة الرياضة مباشرة بعد الإفطار، قد يحدث انخفاض مفاجئ في نسبة السكر بالدم، ما يؤدي إلى:

الشعور بالتعب والإرهاق.

الدوخة أو الدوار.

ضعف الأداء الرياضي.



3. زيادة احتمالية الإصابة بحموضة المعدة



عند ممارسة الرياضة التي تتطلب مجهودًا عاليًا بعد الأكل، قد يزيد الضغط على المعدة، مما يؤدي إلى ارتجاع الأحماض من المعدة إلى المريء، مسبّبًا:

الشعور بالحموضة.

الإحساس بالحرقان في المعدة والصدر.

انزعاج أثناء التمرين وبعده.



ما هو التوقيت المثالي لممارسة الرياضة في رمضان؟



لتجنب المشاكل الصحية وتحقيق أقصى فائدة من التمارين، ينصح الخبراء باتباع واحد من الخيارين التاليين:

1. ممارسة الرياضة قبل الإفطار بساعة



يساعد هذا التوقيت في حرق الدهون المخزنة في الجسم نظرًا لنقص مخزون الجليكوجين.

يفضل ممارسة تمارين خفيفة إلى متوسطة، مثل المشي أو تمارين التمدد، لتجنب الإرهاق.

يمكن إنهاء التمرين مع أذان المغرب وتناول وجبة إفطار متوازنة لتعويض الطاقة المفقودة.



2. ممارسة الرياضة بعد الإفطار بساعتين على الأقل



يمنح هذا التوقيت الجسم فرصة لهضم الطعام واستعادة الطاقة.

يُفضل ممارسة تمارين القوة أو الكارديو بعد الإفطار بساعتين إلى ثلاث ساعات.

يمكن شرب الماء خلال التمارين للحفاظ على الترطيب وتجنب الجفاف.

ممارسة الرياضة



نصائح لممارسة الرياضة في رمضان دون أضرار



تجنب ممارسة الرياضة العنيفة بعد الإفطار مباشرة.

تناول وجبة إفطار متوازنة تحتوي على البروتينات والكربوهيدرات الصحية لتوفير الطاقة.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور للحفاظ على الترطيب أثناء التمرين.

اختيار تمارين خفيفة إلى متوسطة عند ممارستها قبل الإفطار.

الاستماع إلى إشارات الجسم والتوقف عن التمرين فور الشعور بالإرهاق أو الدوخة.

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