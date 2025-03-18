أطعمة ومشروبات تساعدك على تحسين النوم بعد السحور.. جربها الآن

تحسين النوم بعد السحور.. يعاني الكثيرون خلال شهر رمضان من صعوبة النوم بعد وجبة السحور، وذلك بسبب تناول أطعمة ثقيلة أو استهلاك مشروبات منبهة قد تؤثر على الجهاز العصبي وتُعيق الاسترخاء؛ ولتحقيق نوم هادئ ومريح، من الضروري اختيار الأطعمة والمشروبات التي تعزز الشعور بالهدوء وتساعد الجسم على الاستعداد للنوم.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أفضل الأطعمة والمشروبات التي يُمكن تناولها في السحور لضمان نوم عميق بعده.

أطعمة تساعد على النوم بعد السحور

تحسين النوم بعد السحور



1. الموز: فاكهة الاسترخاء المثالية



يُعتبر الموز من أفضل الخيارات التي تساعد على تهدئة الجسم وتحسين النوم بعد السحور، بفضل احتوائه على نسبة عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، اللذين يعملان على استرخاء العضلات وتهدئة الأعصاب.

كما يحتوي على التريبتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى السيروتونين والميلاتونين، وهما هرمونان مسؤولان عن تنظيم دورة النوم.

2. الشوفان: غذاء متكامل لنوم هادئ



يُعد الشوفان خيارًا مثاليًا للسحور، حيث يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، ما يحد من اضطرابات النوم وخاصة تحسين النوم بعد السحور.

كما أنه غني بالميلاتونين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم النوم؛ للحصول على فوائد مضاعفة، يمكن تناوله مع الحليب والموز.

3. التمر: وجبة خفيفة لتعزيز الاسترخاء



إلى جانب كونه مصدرًا رائعًا للطاقة خلال الصيام، يحتوي التمر على المغنيسيوم والتريبتوفان، مما يجعله مساعدًا طبيعيًا على الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

ويمكن تناوله مع الزبادي أو الحليب لضمان تأثير مهدئ أكبر.

4. الزبادي واللبن الرائب: راحة للأعصاب والهضم



تساعد منتجات الألبان مثل الزبادي واللبن الرائب على تحفيز إنتاج الميلاتونين، وذلك بسبب احتوائها على الكالسيوم والتريبتوفان.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل البروبيوتيك الموجودة فيها على تحسين الهضم، ما يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي وبالتالي العمل على تحسين النوم بعد السحور.

5. البيض المسلوق: بروتين خفيف لنوم مريح



يُعتبر البيض مصدرًا غنيًا بالبروتين، وهو ضروري للشعور بالشبع خلال ساعات الصيام دون التسبب في اضطرابات هضمية. كما يحتوي على التريبتوفان، الذي يعزز إنتاج الميلاتونين والسيروتونين، ما يساهم في تحسين النوم بعد السحور.

6. الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة



يُساعد الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة على تنظيم مستويات الطاقة والسكر في الدم، مما يمنع حدوث تقلبات تؤثر على النوم.

كما أنه يُحفّز إنتاج السيروتونين، مما يسهم في تحسين جودة النوم والاسترخاء.

مشروبات تساعد على النوم بعد السحور



1. الحليب الدافئ: مشروب الاسترخاء المثالي



يُعتبر الحليب الدافئ واحدًا من أفضل المشروبات المهدئة، حيث يحتوي على التريبتوفان، الذي يعزز إنتاج الميلاتونين، ما يساعد على النوم العميق؛ للحصول على تأثير مهدئ أكبر، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

2. شاي البابونج: تهدئة للأعصاب قبل النوم



يُعرف شاي البابونج بخصائصه المهدئة، حيث يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل التوتر والقلق، ما يسهل الدخول في مرحلة النوم العميق، ويُفضّل تناوله دافئًا بعد السحور لنتائج أفضل.

3. مشروب النعناع: راحة للجهاز الهضمي والنفسي



يعمل مشروب النعناع على تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخات، مما يساعد في منع الشعور بعدم الراحة الذي قد يُعيق النوم.

كما أن له تأثيرًا مهدئًا على الجهاز العصبي، مما يجعله مثاليًا للاستمتاع بنوم هادئ.

4. اليانسون: مشروب طبيعي لتحفيز النوم



يُعتبر اليانسون من المشروبات العشبية التي تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ما يعمل على تحسين النوم بعد السحور، كما أنه يُساعد في تحسين عملية الهضم، ما يقلل من الشعور بالامتلاء بعد السحور.

5. شاي اللافندر: رائحة مهدئة ونوم عميق



يُعرف اللافندر بتأثيره العطري المهدئ، حيث يساعد على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم.

ويمكن تحضير شاي اللافندر الدافئ قبل النوم للحصول على تأثير مريح يُسهم في النوم بسرعة.

تحسين النوم بعد السحور

نصائح لضمان نوم مريح بعد السحور



تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية التي قد تسبب اضطرابات هضمية وتؤثر على النوم.

الحد من تناول المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي الأسود بعد السحور.

ضبط وقت السحور بحيث يتم تناول الوجبة قبل النوم بوقت كافٍ لتسهيل عملية الهضم.

ممارسة أنشطة مريحة مثل القراءة أو التأمل قبل النوم بدلاً من استخدام الأجهزة الإلكترونية.

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