تناول التونة في السحور.. نصائح مهمة قبل اتخاذ القرار

تعد التونة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة، مما يجعلها خيارًا مغريًا لوجبة السحور خلال شهر رمضان، ولكن هل هي الخيار الأمثل للحفاظ على الطاقة والترطيب أثناء ساعات الصيام الطويلة؟

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز بالتفصيل تأثير تناول التونة على الجسم خلال السحور، والفوائد التي تقدمها، إلى جانب بعض المحاذير التي يجب أخذها بعين الاعتبار.

التونة



1. الشعور بالشبع لفترات طويلة



تتميز التونة بمحتواها العالي من البروتين، وهو عنصر أساسي في بناء العضلات وتعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، هذا يجعلها خيارًا مناسبًا لمنع الإحساس بالجوع أثناء النهار، خاصة إذا تم دمجها مع مصادر أخرى من الألياف مثل الخضروات أو الحبوب الكاملة.

2. دعم صحة القلب وتقليل الالتهابات



التونة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تلعب دورًا مهمًا في تحسين صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

كما أنها تساهم في تقليل الالتهابات، مما يعزز من قدرة الجسم على تحمل فترات الصيام دون الشعور بالإرهاق الشديد.

3. مصدر غني بالفيتامينات والمعادن



تحتوي التونة على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الضرورية مثل:

فيتامين B12، الذي يدعم صحة الجهاز العصبي ويساعد في إنتاج خلايا الدم الحمراء.

السيلينيوم، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز المناعة ويحمي الجسم من الإجهاد التأكسدي.

اليود، الذي يساهم في تحسين وظائف الغدة الدرقية والحفاظ على معدل الأيض.



المخاطر المحتملة لتناول التونة على السحور



1. ارتفاع نسبة الصوديوم وزيادة الشعور بالعطش



تحتوي التونة المعلبة، خاصة تلك المحفوظة بالماء أو الزيت، على نسبة عالية من الصوديوم، والذي قد يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم وزيادة الإحساس بالعطش خلال النهار.

يُفضل اختيار التونة قليلة الملح أو غسلها جيدًا قبل تناولها لتقليل نسبة الصوديوم.

2. مشاكل في الهضم وانتفاخ البطن



نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين، قد يعاني بعض الأشخاص من عسر الهضم أو الانتفاخ عند تناول التونة في وقت متأخر من الليل.

لذلك، من الأفضل تناولها مع أطعمة سهلة الهضم مثل الزبادي أو السلطات الغنية بالخضروات.

3. احتمالية التعرض لمستويات عالية من الزئبق



تحتوي بعض أنواع التونة على كميات مرتفعة من الزئبق، وهو عنصر سام يمكن أن يتراكم في الجسم عند تناوله بكثرة.

ويُفضل عدم تناول التونة بشكل يومي على السحور، بل الاكتفاء بها من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا كحد أقصى، مع اختيار الأنواع التي تحتوي على نسب أقل من الزئبق، مثل تونة "سكيبجاك" (Skipjack) بدلاً من "ألباكور" (Albacore).

التونة

كيفية تناول التونة بطريقة صحية على السحور



إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد التونة دون التعرض لمخاطرها، إليك بعض النصائح لتناولها بطريقة متوازنة:

اختر التونة قليلة الملح أو قم بغسل التونة المعلبة بالماء لتقليل نسبة الصوديوم.

تناولها مع مصادر غنية بالألياف مثل الخبز الأسمر، الشوفان، أو الخضروات الورقية للحفاظ على الترطيب والشبع.

أضف مصادر صحية للدهون مثل زيت الزيتون أو الأفوكادو لتعزيز الامتصاص الغذائي.

لا تتناولها يوميًا، بل اجعلها جزءًا من نظام غذائي متنوع ومتوازن



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