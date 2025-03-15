قلة النوم في رمضان 2025.. كيف تؤثر على صحتك وأدائك اليومي؟

يواجه العديد من المسلمين صعوبة شديدة في الحصول على عدد كاف من ساعات النوم، خاصة في شهر رمضان 2025 المبارك، وذلك نظرًا إلى قلة الوقت، وتأخر أوقات السحور وكثرة النشاطات العائلية.

ويعد النوم أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة والنفسية، كما أنه ضروري للإنتاجية أثناء اليوم، لذا ينصح الخبراء بالنوم لمدة تتراوح بين سبع إلى تسع ساعات ليلًا.

النوم في رمضان 2025

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أبرز 5 آثار شائعة للحرمان من النوم خلال شهر رمضان 2025 الكريم.

أبرز 5 آثار شائعة للحرمان من النوم خلال شهر رمضان 2025:

الأداء البدني

يؤثر النوم في رمضان 2025 غير الكافي سلبًا على الأداء البدني، حيث يؤدي إلى تأخر ردود الفعل، وضعف التحكم الحركي، وانخفاض القدرة على التحمل، كما يعوق عملية استعادة العضلات بعد التمارين الرياضية.

التقلبات المزاجية

تؤدي قلة النوم إلى تقلبات مزاجية، وزيادة التوتر، وقلة الصبر، وقد تتفاقم هذه الأعراض لتصل إلى مشكلات أكبر مثل القلق والاكتئاب، ما يخلق حلقة مفرغة تؤثر سلبًا على الصحة العقلية.

اضطراب تنظيم سكر الدم

تؤثر قلة النوم سلبًا على تنظيم مستويات السكر في الدم، حيث تقلل من حساسية الإنسولين، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

النوم في رمضان 2025

ضعف جهاز المناعة

يعزز النوم الجيد مناعة الجسم، بينما تؤدي قلة النوم المزمنة إلى زيادة الالتهابات وضعف الجهاز المناعي، مما يرفع من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

القدرة على اتخاذ القرارات

يضعف الحرمان من النوم القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، ما قد يؤدي إلى سلوكيات متهورة أو غير مناسبة، كما يؤثر على الصحة العامة ونمط الحياة.

متى ننام في رمضان 2025؟

ينصح بأن ينام الصائم في شهر رمضان 2025 مدة لا تقل عن 4 ساعات ليلًا بعد الإفطار وقبل الاستيقاظ للسحور وصلاة الفجر.

ثم العودة إلى النوم لبضع ساعات إضافية قبل بدء اليوم الجديد بنشاط حيوية وبكامل طاقته.

يفضل الحصول على قسط كافٍ من النوم في فترات متواصلة وطويلة يوم رمضان 2025، إذ إن ذلك أكثر فائدة من النوم المتقطع والقصير.

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