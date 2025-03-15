التخلص من رائحة العرق باستخدام مكونات طبيعية متوفرة في المنزل

يبحث العديد عن بدائل طبيعية وآمنة تساعد في التخلص من رائحة العرق دون التسبب في تهيج البشرة أو التفاعل مع الجسم بطريقة سلبية، حيث يعتبر التعرق عملية طبيعية ومهمة لتنظيم حرارة الجسم، ولكن في بعض الأحيان قد يسبب التعرق الزائد ورائحة العرق المزعجة إحراجًا للعديد من الأشخاص.

التخلص من رائحة العرق

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أسباب زيادة العرق بالإضافة إلي وصفات طبيعية لـ التخلص من رائحة العرق.

أسباب زيادة التعرق

التعرض للقلق والتوتر والضغط العصبي.

زيادة إفراز الغدد العرقية في الجسم قد يرجع إلى عوامل وراثية.

انخفاض مستوى السكر في الدم.

وجود مشاكل في الغدة العرقية.

عرض جانبي لاستخدام بعض الأدوية مثل: الأدوية المضادة للاكتئاب أو أدوية ارتفاع ضغط الدم.

وصفات طبيعية للتخلص من رائحة العرق

تكون هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها لـ التخلص من رائحة العرق كبديل لاستخدام مزيلات العرق الكيميائية، ومن هذه الوصفات:

خل التفاح

يعتبر خل التفاح من أكثر المكونات التي تساعد في قتل البكتيريا المسببة لرائحة العرق وكذلك تقليل التعرق الغزير، ويستخدم عن طريق وضعه مباشرًا تحت الإبط بواسطة قطعة من القطن او يمكن خلطه مع كوب من الماء.

صودا الخبز

التخلص من رائحة العرق

تساعد صودا الخبز في امتصاص الرطوبة من الجسم وبالتالي منع زيادة التعرق والتخلص من رائحة العرق، وطريقة استخدامه هي عن طريق الاستخدام المباشر كبودرة تحت الإبط أو عن طريق وضع ملعقتين من صودا الخبز مع الماء حتى يتكون معجون ويتم وضعه تحت الابط حتى يجف ثم الغسل بالماء جيدًا.

عصير الليمون

الليمون من المكونات الغنية بفيتامين سي الذي يساعد على قبض مسام الجلد والتخلص من البكتيريا المسببة لرائحة العرق، وطريقة استخدامه هي عن طريق فرك نص ليمونة تحت الإبط ثم الشطف بالماء بعد دقائق، ويجب تخفيف الليمون بالماء في حالة البشرة الحساسة.

ماء الورد

يساعد ماء الورد على التقليل من إفراز العرق، حيث أنه يعمل على قبض المسام بالإضافة إلى الرائحة الطيبة التي يتركها على الجلد وطريقة استخدامه هي عن طريق خلط 3 ملاعق من ماء الورد مع ملعقة من خل التفاح ووضعه في زجاجة رذاذ واستخدامه كمزيل عرق يومي.

ثمرة اللفت

يحتوي اللفت على فيتامين سي المعروف بدوره في قتل البكتيريا والتخلص من رائحة العرق، وطريقة استخدامه هي من خلال تقطيع اللفت إلى شرائح صغيرة وخلطها لتصبح في صورة معجون، ثم يوضع الخليط على الإبط حتى يجف ثم يشطف بالماء جيدًا.

زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي يتميز بأنه مُطهر طبيعي يساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات، كذلك فهو يساهم في التخلص من رائحة العرق، وطريقة استخدامه هي من خلال خلط ملعقتين من زيت شجرة الشاي مع ملعقتين من الماء ووضعه في زجاجة رذاذ واستخدامه كمزيل عرق يومي.

عصير الطماطم

تتميز الطماطم باحتوائها على مضادات للأكسدة وقدرتها على قبض مسام الجلد والتقليل من العرق، وطريقة استخدامها هي عن طريق وضع كوب من عصير الطماطم مع ربع كوب من الماء، ويمكن إضافة القليل من عصير الطماطم لزيادة الفاعلية وغمس قطنة في الخليط وتمريرها على الإبط.

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