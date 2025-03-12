مشاكل النوم في رمضان 2025 .. كيف تتجنب الأرق والتعب؟

يواجه الكثير من الصائمين مشاكل النوم في رمضان 2025 وذلك بسبب الاندماج في السهرات والتجمعات العائلية ومتابعة عدد كبير من المسلسلات ولكن عدم الحصول على قسط كاف من النوم ليلا يعرض الجسم على عدد كبير من المشاكل الصحية.

تأثير الصيام على النوم

يقدم الموجز، خلال السطور التالية، نصائح لنوم أفضل خلال شهر رمضان 2025 المبارك.

أفضل النصائح لنوم صحي خلال شهر رمضان 2025

حاول الحصول على نوم متواصل

إن الحصول على فترات نوم أطول هو أكثر فائدة من القيلولة القصيرة المتعددة للحصول على قسط كافٍ من الراحة لذا حاول أن تنام لمدة 4 ساعات على الأقل في الليل بعد الإفطار، قبل الاستيقاظ للسحور والفجر ثم عد إلى النوم لبضع ساعات قبل الاستيقاظ لبدء اليوم التالي.

حاول تنظيم نمط نومك

حاول التخطيط لروتين نوم منضبط خلال شهر رمضان 2025 بحيث تنام وتستيقظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم وسيساعد هذا جسمك على الدخول في إيقاع نوم أكثر راحة.

بيئة النوم الصحيحة

إن المكان الهادئ والمظلم هو المكان المثالي للنوم والاستمرار فيه وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الهاتف المحمول والكمبيوتر المحمول والتلفزيون قبل النوم مباشرة، حيث تشير الدراسات إلى أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات قد يؤثر على جودة النوم.

تأثير الصيام على النوم في رمضان 2025

انتبه لما تأكله وتشربه

تجنب تناول الأطعمة الثقيلة أو الدهنية أو السكرية في الإفطار في شهر رمضان 2025 وفقد يضطرب نومك لأن جسمك يعمل لساعات إضافية لهضم وجبتك كما أن الأطعمة الحارة جدًا قد تكون سيئة لنوم هادئ لأنها قد تسبب الغازات وحموضة المعدة بالإضافة إلى تجنب الكافيين لعدة ساعات قبل النوم قد يساعد في الحصول على نوم هادئ.

احصل على قيلولة قصيرة

إن القيلولة لمدة 20 دقيقة في فترة ما بعد الظهر قد تعيد إحياء مستويات الطاقة والتركيز واضبط المنبه لأن الإفراط في النوم قد يجعلك تشعر بالخمول والنعاس أكثر من ذي قبل.

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