الياميش في رمضان حلاوة بحساب.. نصائح للفئات الأكثر عرضة للخطر

يمثل الياميش جزءًا لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، حيث يضفي عليها نكهة خاصة ويزينها بألوانه الزاهية، إلا أن هذا التقليد المحبب قد لا يكون مناسبًا للجميع، إذ توجد فئات معينة يجب عليها توخي الحذر الشديد عند تناول الياميش، أو حتى تجنبه تمامًا في بعض الحالات التي يستعرضها الموجز في هذا التقرير.

الياميش

1. مرضى السكري: حلاوة طبيعية قد تتحول إلى خطر

تحتوي الفواكه المجففة، مثل التمر والتين والمشمشية، على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم.

لذا، يجب على مرضى السكري تناول الياميش بكميات محدودة جدًا، وبعد استشارة الطبيب المختص لتحديد الكمية المناسبة.

يُنصح بتجنب الأنواع التي تحتوي على سكريات مضافة أو محليات صناعية.



2. مرضى السمنة ومتبعي الحميات الغذائية

الياميش، وخاصة المكسرات المحمصة والعسلية، غني بالسعرات الحرارية، ما قد يعيق جهود إنقاص الوزن.

يُفضل لمتبعي الحميات الغذائية الاكتفاء بكميات صغيرة من المكسرات النيئة أو الياميش غير المحلى.

يمكن استبدال بعض أنواع الياميش الغنية بالسعرات الحرارية بالفواكه الطازجة.



3. مرضى الكلى: معادن مركزة قد ترهق الكلى

تحتوي بعض المكسرات، مثل الفستق واللوز، على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور، مما قد يشكل عبئًا على الكلى.

يجب على مرضى الكلى تجنب الإفراط في تناول هذه الأنواع، واستشارة الطبيب لتحديد الأنواع والكميات المسموح بها.

يجب الانتباه لكميات الأملاح في المكسرات.



4. مرضى القولون العصبي واضطرابات الجهاز الهضمي

الفواكه المجففة غنية بالألياف، مما قد يسبب الانتفاخ والغازات والإسهال لدى الأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

يُنصح بتجنب الأنواع التي تحتوي على كميات عالية من السكر أو المحليات الصناعية، وتناول الياميش بكميات معتدلة.



5. مرضى ارتفاع ضغط الدم

تحتوي بعض أنواع المكسرات المملحة على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يُنصح باختيار المكسرات النيئة أو غير المملحة، والابتعاد عن الأنواع المملحة أو المحمصة.



6. الأطفال دون سن الثالثة

تشكل المكسرات خطر الاختناق عند الأطفال الصغار، كما أن السكريات العالية قد تؤثر على أسنانهم.

يمكن إعطاء الأطفال كميات صغيرة من الفواكه المجففة المقطعة جيدًا تحت إشراف الأهل، وتجنب المكسرات تمامًا.

الياميش



نصائح عامة لتناول ياميش صحي

تناول الياميش بكميات معتدلة، وتجنب الإفراط.

اختر الأنواع غير المحلاة أو قليلة السكر.

تناول المكسرات النيئة أو غير المملحة.

استشر الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكميات المناسبة لحالتك الصحية.

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