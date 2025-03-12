كيف تستغل الزنجبيل في خسارة الوزن خلال شهر رمضان.. وصفات سحرية

كيف تستغل الزنجبيل في خسارة الوزن خلال شهر رمضان، يعتبر الوصول للوزن المثالي والقوام الممشوق حلم قد يكون صعب المنال بالنسبة للكثيرين وخاصة من المصابين بداء السمنة.

كيف تستغل الزنجبيل في خسارة الوزن خلال شهر رمضان، لذا يستعرض الموجز في هذا التقرير عدد من الوصفات السحرية والتي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد بالتزامن مع موسم الصيام، وفقًا لما نشره موقع “tuasaude”.

وبحسب الموقع قد يضمن لك الزنجبيل الحصول على وزن مثالي إذا ما تم استخدامه وتناوله على نحو صحيح وإليك الوصفات التي حددها موقع “tuasaude”.

مشروب الزنجبيل

- الوصفة الأولى الزنجبيل والقرفة

بحسب الموقع المذكور فإن تناول شاي الزنجبيل والقرفة من أفضل الطرق الطبيعية التى تساعد فى إنقاص الوزن بسرعة، وذلك لعدة أسباب وهي:

أن القرفة تساعد على حرق الدهون وتساعد على تقليل الشهية، لاحتوائها على ألياف تزيد الشعور بالشبع كما تساعد القرفة على تنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض الكوليسترول، والدهون الثلاثية، وضغط الدم.

طريقة تحضير الزنجبيل والقرفة لإنقاص الوزن

أضف ملعقة كبيرة من القرفة والزنجبيل في وعاء به ماء ثم على نار متوسطة الحرارة واترك المنقوع يغلي لمدة ٥-١٠ دقائق تقريبًا، وتناولها بعد الإفطار.

- الوصفة الثانية الزنجبيل مع عصير الأناناس

يعتبر تناول الزنجبيل مع عصير الأناناس مفيدًت لأولئك الذين يحملون بوزن مثالي حيث يحفز المشورب عملية الهضم، لاحتوائه على البروميلين، وهو إنزيم يساعد على هضم البروتين.

طريقة تحضير الزنجبيل وعصير الأناناس

ضع شرائح الأناناس في الخلاط مع قطعة أو قطعتين من الزنجبيل، ثم قومي بخلط المكونات وقدميها باردة دون تصفيتها ودون إضافة سكر.

- الوصفة الأخيرة الزنجبيل مع الكركم

يعتبر الكرك مضاد للالتهابات ومضادات الأكسدة وفعال فى إنقاص الوزن كما أنه جيد للصحة العامة بسبب قدرته على تحسين الجهاز المناعي وإنتاج الهرمونات والدورة الدموية، ولتحضير المشروب السحري قم بأضف قطعة واحدة من الزنجبيل إلى 500 مل من الماء واتركها حتى تغلي، ثم أطفئ النار وأضف ملعقتين صغيرتين من الكركم.

قم بتغطية الوعاء واترك المشروب منقوع لمدة 10 دقائق ثم يمكنك تناوله بعد تصفيته.

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