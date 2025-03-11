رمضان صحي.. لهذه الأسباب تجنب القهوة وابدأ إفطارك بطريقة صحيحة

القهوة.. يُعد الإفطار في رمضان لحظة مهمة لاستعادة الطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام. ولكن، هل تعلم أن بعض العادات الغذائية الخاطئة، مثل تناول الكافيين على معدة فارغة، يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك؟ ويستعرض الموجز في هذا التقرير الآثار المترتبة على تناول القهوة على معدة فارغة لكسر الصيام في رمضان.

1. تأثير القهوة على المعدة الفارغة

ارتفاع مستويات الكورتيزول: يمكن أن يؤدي تناول القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين على معدة فارغة إلى استجابة الجسم للتوتر، ما يزيد من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر.

القهوة



اضطرابات الجهاز الهضمي: الطبيعة الحمضية للقهوة يمكن أن تكون قاسية على المعدة، مما قد يسبب عدم الراحة والحرقة لبعض الأشخاص.

القلق وعدم الراحة: يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكورتيزول إلى الشعور بالقلق وعدم الراحة، حتى لو كانت هذه المشروبات تعزز الطاقة مؤقتًا.



2. بدائل صحية لـ القهوة لكسر الصيام

التمر: مصدر طبيعي للطاقة: يعتبر التمر أفضل خيار صحي لكسر الصيام، فهو غني بالسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة اللازمة بعد ساعات الصيام.



الشوربة الدافئة: تهيئة المعدة للطعام: بعد تناول التمر، يمكن تناول الشوربة الدافئة لتهيئة المعدة لتناول الطعام بعد ساعات طويلة من الصيام.

اللوز والجوز المنقوع: وجبة خفيفة مغذية: يمكن تناول اللوز والجوز المنقوع كوجبة خفيفة مغذية، فهي غنية بالبروتين والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأساسية.



3. نصائح لرمضان صحي

تجنب تناول مشروبات الكافيين وفي مقدمتها القهوة على معدة فارغة عند الإفطار.

ابدأ إفطارك بالتمر والشوربة الدافئة.

تناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.

اشرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

مارس الرياضة الخفيفة بانتظام.

القهوة



4. فوائد الصيام للجهاز الهضمي

يمنح الجهاز الهضمي استراحة تساعده في تطهير الجسم.

يعزز التمثيل الغذائي ويحسن الصحة العامة.

يساعد في تنظيم حركة الأمعاء وتحسين الهضم.



5. تحذيرات هامة

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو خلل في الهرمونات استشارة الطبيب قبل الصيام.

يجب على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام خلال شهر رمضان.

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