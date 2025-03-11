مشروبات السحور.. من الهدوء إلى النشاط.. رحلة صحية في كوب واحد

يمثل السحور وجبة أساسية في شهر رمضان المبارك، ولا يقتصر دورها على تزويد الجسم بالطاقة فحسب، بل يمتد ليشمل ترطيبه وتزويده بالعناصر الغذائية الضرورية، لذا فإن اختيار مشروبات السحور المناسبة في هذه الوجبة يلعب دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الصائم خلال ساعات الصيام، ويستعرض الموجز في هذا التقرير مشروبات السحور التي تعمل على تقوية العظام والقلب.

1. الحليب الدافئ: غذاء متكامل لصحة العظام والقلب

غني بالعناصر الغذائية: يعتبر الحليب مصدرًا ممتازًا للكالسيوم وفيتامين د، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام والأسنان. كما أنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساهم في تنظيم ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

تهدئة الأعصاب: يساعد الحليب الدافئ على تهدئة الأعصاب والاسترخاء، مما يساهم في الحصول على نوم هانئ قبل بدء يوم الصيام.



مشروبات السحور



2. شاي الكركم الذهبي

الكركمين: يحتوي الكركم على مركب الكركمين، وهو مضاد قوي للالتهابات والأكسدة، ما يساهم في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

تعزيز المناعة: يساعد شاي الكركم الذهبي على تعزيز جهاز المناعة وتقوية الجسم ضد الأمراض.





3. شاي البابونج: مهدئ طبيعي لنوم مريح

الاسترخاء والهدوء: يُعرف البابونج بخصائصه المهدئة التي تساعد على الاسترخاء وتقليل التوتر، ما يساهم في الحصول على نوم عميق ومريح واختيار جيد لـ مشروبات السحور.

مضادات الأكسدة: يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.



4. عصير الكرز: مضاد للأكسدة ومنظم للنوم

مضادات الأكسدة: يحتوي الكرز على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساهم في تقليل الالتهابات وتحسين صحة القلب.

الميلاتونين: يحتوي الكرز على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على تنظيم النوم وتحسين جودته ومن ثم اختيار جيد لـ مشروبات السحور.



5. الماء: أساس الترطيب والوقاية من الجفاف

ترطيب الجسم: يعتبر الماء المشروب الأهم في مشروبات السحور، حيث يساعد على ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام.

الوقاية من الجفاف: يساعد شرب كميات كافية من الماء على الوقاية من الجفاف وتقليل الشعور بالعطش خلال النهار.



مشروبات السحور



نصائح إضافية لتناول المشروبات

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي الثقيل، لأنها تزيد من إدرار البول وتؤدي إلى الجفاف.

ابتعد عن المشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر وتزيد من الشعور بالعطش.

تناول كميات معتدلة من هذه المشروبات حتى لا تسبب ضيقا في المعدة.

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