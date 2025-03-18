10 دقائق أم 30 دقيقة؟ اعرف المدة المثالية لـ المشي بعد العشاء

يُعد المشي من أبسط التمارين الرياضية وأكثرها فاعلية، حيث لا يتطلب أي معدات خاصة ويمكن ممارسته في أي وقت وأي مكان. لكن هل تعلم أن المشي بعد العشاء تحديدًا يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة؟ يُوصي الخبراء بالمشي لمدة 30 دقيقة بعد العشاء بوتيرة سريعة للحصول على أقصى الفوائد الصحية.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز كيف يمكن لهذه العادة البسيطة أن تُحسن الهضم، تعزز صحة القلب، وتساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، إلى جانب العديد من الفوائد الأخرى.

فوائد المشي بعد العشاء: لماذا عليك تجربته؟

المشي



1. تحسين الهضم والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي



يساعد المشي بعد العشاء في تحفيز الدورة الدموية، ما يعزز من حركة الأمعاء ويساعد في نقل الطعام عبر الجهاز الهضمي بكفاءة أكبر، هذه العادة البسيطة يمكن أن تُقلل من خطر الإصابة بمشاكل مثل حرقة المعدة، متلازمة القولون العصبي، الانتفاخ، الإمساك، داء الرتوج، وسرطان القولون والمستقيم.



2. تنظيم مستويات السكر في الدم



بعد تناول العشاء، يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم نتيجة هضم الطعام.

إذا لم يتم استهلاك هذا الجلوكوز بشكل فعال، فقد يؤدي إلى تقلبات في نسبة السكر، ما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ويساعد المشي بعد العشاء في تقليل مقاومة الأنسولين، منع ارتفاع السكر المفاجئ، وتحسين استجابة الجسم للأنسولين.



3. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية



المشي بعد العشاء يُعتبر تمرينًا قلبيًا وعائيًا منخفض التأثير، مما يجعله مثاليًا لدعم صحة القلب. من فوائده في هذا المجال تحسين الدورة الدموية، خفض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



4. حرق السعرات الحرارية والمساعدة في فقدان الوزن



وجبة العشاء غالبًا ما تكون غنية بالسعرات الحرارية، خاصةً عند تناولها خارج المنزل، ويمكن أن يساعد المشي بعد العشاء في تحفيز عملية الأيض، وحرق السعرات الحرارية الزائدة، وتقليل تخزين الدهون، ما يساهم في إنقاص الوزن.



5. تحسين المزاج والتخفيف من التوتر



المشي ليس مفيدًا فقط للصحة الجسدية، بل له تأثير إيجابي على الصحة النفسية أيضًا، فهو يساعد على تقليل التوتر والقلق، تعزيز إنتاج الإندورفين، المعروف باسم "هرمون السعادة"، وتحسين جودة النوم عن طريق تقليل التوتر وتحفيز الاسترخاء



6. تعزيز العلاقات الاجتماعية



يُعتبر المشي بعد العشاء فرصة رائعة للتواصل مع العائلة أو الأصدقاء، ويمكن أن تكون هذه اللحظات مناسبة لمحادثات هادئة، ما يُعزز من العلاقات العائلية ويقوي الروابط الاجتماعية.

أفضل توقيت ومدة للمشي بعد العشاء



توقيت المشي بعد العشاء يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أقصى استفادة صحية. وفقًا للخبراء، يصل مستوى الجلوكوز إلى ذروته بعد 72 دقيقة من تناول الطعام، لذا يُوصى بالمشي خلال 60 دقيقة من الانتهاء من العشاء.

ما هي أفضل مدة للمشي؟



10 دقائق: كافية لتحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

30 دقيقة: أفضل خيار للحصول على جميع الفوائد الصحية، بما في ذلك تحسين صحة القلب، تنظيم السكر في الدم، والمساعدة في إنقاص الوزن.

المشي



كيف تجعل المشي بعد العشاء عادة يومية؟



حدد وقتًا ثابتًا للمشي يوميًا، واجعله جزءًا من روتينك.

استمتع بالمشي مع شريك أو صديق لجعله أكثر متعة.

اختر أماكن هادئة وممتعة، مثل الحدائق أو المسارات المخصصة للمشي.

استمع إلى البودكاست أو الموسيقى لجعل تجربة المشي أكثر تحفيزًا.

اقرأ أيضا

كنز غذائي في مطبخك.. الفوائد الصحية المذهلة لـ الباذنجان

تناول التونة في السحور.. نصائح مهمة قبل اتخاذ القرار

