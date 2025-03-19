كيف يؤثر الأندومي على الوزن ومستويات السكر في الدم؟

تعتبر الشعرية سريعة التحضير النودلز، والتي تعرف بـ "الأندومي" من الوجبات السريعة الشائعة، لكنها تفتقر إلى القيمة الغذائية، كما يمكن تناول الشعرية سريعة التحضير أحيانًا، ولكن لا يجب الاعتماد عليها كوجبة أساسية بسبب محتواها العالي من الدهون والصوديوم والمواد الحافظة، ويفضل استبدالها ببدائل صحية للحفاظ على الصحة.

أضرار تناول الأندومي

وقد يكون تناول الشعرية سريعة التحضير له أضرار صحية عند تناولها بكثرة، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية.

غنية بالصوديوم وتسبب ارتفاع ضغط الدم

ويحتوي الأندومي على نسبة عالية من الملح والمواد الحافظة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة إلي احتباس السوائل في الجسم، مما يسبب التورم والشعور بالانتفاخ.

تحتوي على الدهون غير الصحية

ويتم قليها في الزيوت المهدرجة أثناء التصنيع، مما يجعلها غنية بـ الدهون المتحولة التي ترفع مستوى الكوليسترول الضار (LDL) وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تؤثر على صحة الكبد وتسبب التهابات في الجسم.

أضرار تناول الأندومي

تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي

كما يحتوى الأندومي على مواد حافظة تعيق عملية الهضم، مما يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ، مع احتمالية حدوث إمساك أو اضطرابات في الأمعاء.

تفتقر إلى العناصر الغذائية

ولا يحتوى الأندومي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، مما قد يؤدي إلى سوء التغذية عند الاعتماد عليها كوجبة أساسية، بجانب ضعف المناعة بسبب نقص المغذيات الأساسية.

زيادة الوزن

الشعرية سريعة التحضير غنية بالكربوهيدرات المكررة والسعرات الحرارية، مما يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة عند تناولها بشكل متكرر، مع رفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما قد يكون خطيرًا لمرضى السكري.

أضرار تناول الأندومي

تحتوي على محسنات النكهة الضارة (MSG)

وبعض أنواع الشعرية سريعة التحضير تحتوي على جلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، والتي قد تسبب الصداع والدوخة لدى بعض الأشخاص، وحساسية وتهيج الجهاز العصبي عند استهلاكها بكميات كبيرة.

بدائل صحية لـ الأندومي التحضير

الشعيرية المصنوعة في المنزل باستخدام مكونات طازجة.

استخدام المكرونة المصنوعة من القمح الكامل بدلاً من النودلز الجاهزة.

استبدال الشعرية سريعة التحضير بـ الشوفان أو البرغل كوجبة سريعة وصحية.

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