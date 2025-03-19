ليس كل طعام يصلح للتبريد.. تخزين الطعام بالثلاجة قد يجعله ساما

تخزين الطعام بالثلاجة.. تلجأ العديد من ربات البيوت إلى تخزين الأطعمة في الثلاجة لتسهيل عملية الطهي والحفاظ على المكونات طازجة لأطول فترة ممكنة، إلا أن بعض الأطعمة قد تتحول إلى مصدر خطر صحي عند تبريدها أو تجميدها، حيث تتغير خصائصها الكيميائية وتصبح غير صالحة للاستهلاك، بل قد تؤدي إلى التسمم الغذائي.

وفي هذا التقرير، يكشف الموجز عن أبرز الأطعمة التي لا يجب حفظها في الثلاجة، وأفضل الطرق البديلة لتخزينها.

تخزين الطعام بالثلاجة

1- البصل: بيئة خصبة للعفن عند التبريد



يُعد البصل من الخضروات التي لا تتحمل درجات الحرارة المنخفضة، فعند وضعه في الثلاجة، يصبح أكثر عرضة لنمو العفن والبكتيريا، ما قد يجعله غير صالح للاستهلاك.

ومن الأفضل حفظ البصل في مكان جاف، مظلم، وجيد التهوية، مثل خزانة المطبخ أو سلة مفتوحة، للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة.

كما يُفضل عدم الاحتفاظ ببقايا البصل المقشر أو المقطّع في الثلاجة وإعادة استخدامه لاحقًا، حيث يمكن أن يطور مركبات غير آمنة للصحة.

2- الثوم: خطر التسمم الغذائي عند التخزين الخاطئ



تعتمد بعض السيدات على تخزين كميات كبيرة من الثوم المفروم في برطمانات زجاجية داخل الثلاجة، لكن هذه العادة قد تؤدي إلى نمو مركبات سامة تشبه تلك التي تتكون في البصل عند تعرضه للرطوبة والبرودة، هذه المركبات قد تسبب تسممًا غذائيًا خطيرًا.

لذلك، يُفضل حفظ الثوم في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة، أو تخزينه كاملاً دون فرم للحفاظ على نكهته وقيمته الغذائية.

3- الزنجبيل: فقدان النكهة وتأثيرات على الصحة



الزنجبيل من المكونات الشائعة في الطهي، لكنه يفقد نكهته ويصبح جافًا وغير صالح للاستهلاك عند تخزين الطعام بالثلاجة، بالإضافة إلى ذلك، فإن تبريد الزنجبيل لفترات طويلة قد يؤدي إلى تغيرات في تركيبته الكيميائية، ما قد يؤثر على وظائف الكلى والكبد عند تناوله.

لحفظ الزنجبيل بطريقة صحيحة، يُفضل تخزينه في مكان بارد وجاف أو لفّه بإحكام في ورق المطبخ ووضعه في درج الخضروات دون تعريضه لرطوبة زائدة.

4- الأرز المطبوخ: خطر العفن والبكتيريا



يحتفظ الكثيرون ببقايا الأرز المطبوخ في الثلاجة لاستهلاكه في اليوم التالي، ولكن يجب توخي الحذر، إذ إن الأرز من أكثر الأطعمة عرضة لنمو البكتيريا والعفن عند تخزينه لفترات طويلة.

يُفضل عدم حفظ الأرز لأكثر من 24 ساعة، والتأكد من إعادة تسخينه جيدًا قبل تناوله لتقليل أي مخاطر صحية محتملة.

أطعمة تتأثر سلبًا بالتجميد: فقدان القوام والنكهة



1- الخس والخيار والبطيخ: خضروات تفقد جودتها بالتجميد



بسبب احتوائها على نسبة عالية من الماء، تتحول هذه الخضروات إلى قوام طري وغير مستساغ عند تجميدها.

وعلى الرغم من إمكانية استخدامها في الطهي بعد التجميد، إلا أنها تفقد نكهتها الأصلية وملمسها المقرمش، مما يجعلها غير مناسبة للاستهلاك الطازج.

يُفضل تخزين الطعام بالثلاجة لفترات قصيرة واستهلاكها سريعًا للحفاظ على جودتها.

2- الحليب والزبادي: تغير في القوام والطعم



عند تجميد الحليب أو الزبادي، قد يحدث انفصال بين مكوناتهما، مما يغيّر قوامهما ويجعلهما غير مناسبين للاستهلاك المباشر.

كما أن التجميد قد يؤدي إلى فقدان جزء من النكهة الأصلية، لذا يُفضل عدم تجميد منتجات الألبان إلا إذا كانت ستستخدم في الطهي أو تحضير العصائر.

3- العبوات الزجاجية: خطر الكسر والتلف



الكثيرون يضعون الأطعمة والمشروبات في عبوات زجاجية داخل الثلاجة، دون الانتباه إلى مخاطر التمدد والانكماش الناتج عن تغير درجات الحرارة.

هذا قد يؤدي إلى تشقق العبوات أو تحطمها، ما يشكل خطرًا صحيًا لذا، يُفضل استخدام الحاويات الزجاجية المخصصة للتجميد، أو استبدالها بحاويات بلاستيكية آمنة لـ تخزين الطعام بالثلاجة بشكل آمن.

تخزين الطعام بالثلاجة

نصائح للتخزين الصحيح وتجنب المخاطر الصحية



احرص على معرفة طبيعة كل نوع من الأطعمة قبل تبريده أو تجميده.

استخدم أوعية مخصصة لحفظ الطعام تضمن عدم التفاعل مع الحرارة أو الرطوبة.

تجنب تخزين الطعام بالثلاجة بعد طهيه لفترات طويلة، خاصة تلك التي تحتوي على النشويات والبروتينات.

احرص على تغطية الطعام بإحكام لمنع انتشار البكتيريا ونمو العفن.

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