بين المتعة والمخاطر.. كيف تتناول الحلويات دون الإضرار بصحتك؟

الحلويات.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، ولكن قد يغفل البعض عن بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤثر سلبًا على صحتهم، وفي هذا التقرير، يقدم لكم الموجز إرشادات هامة حول كيفية تناول الحلويات بشكل صحي، بالإضافة إلى قائمة بالعادات الغذائية التي يجب تجنبها خلال شهر رمضان.

الحلويات الرمضانية: متعة صحية أم خطر على الصحة؟

تعتبر الحلويات جزءًا لا يتجزأ من المائدة الرمضانية، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى العديد من المشكلات الصحية، مثل ارتفاع سكر الدم والشعور بالخمول والكسل.

لذا، يقدم معهد تيودور بلهارس للأبحاث، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نصائح هامة لتناول الحلويات بشكل صحي:

الحلويات

الوقت الأمثل لتناول الحلويات: يفضل تناول الحلويات خلال الساعة الأولى بعد الإفطار، وتجنب تناولها فورًا لتفادي الارتفاع المفاجئ في سكر الدم.

التوازن الغذائي: من الأفضل تناول الحلويات بعد وجبة غنية بالخضراوات والبروتينات والنشويات المعقدة لتحقيق التوازن الغذائي.

الاعتدال هو المفتاح: الاعتدال في تناول الحلويات يضمن تجنب الشعور بالخمول والكسل بعد الإفطار.



عادات غذائية خاطئة تهدد صحتك في رمضان

بالإضافة إلى تناول الحلويات، هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي يجب تجنبها خلال شهر رمضان، والتي قدمها محمد رفاعي، باحث الجهاز الهضمي والكبد، معهد تيودور بلهارس للأبحاث:

الإفراط في تناول الطعام: تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة يسبب عسر الهضم والشعور بالتخمة.



الأطعمة المقلية والسكريات: الإكثار من الأطعمة المقلية والمُسكرة يزيد من إفراز أحماض المعدة، مما قد يسبب الشعور بالحموضة وعدم الراحة.

التدخين بعد الإفطار: التدخين بعد الإفطار مباشرة يزيد من خطر الإصابة بالحموضة والتهاب المعدة.

النوم بعد الأكل: النوم فورًا بعد تناول الطعام يعيق عملية الهضم ويسبب الشعور بالحموضة.

الإفراط في شرب القهوة: شرب القهوة بكميات كبيرة يزيد من إفراز أحماض المعدة ويسبب الأرق.

الحلويات



نصائح ذهبية لصيام صحي

تناول وجبة إفطار متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية.

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول وجبة سحور خفيفة وغنية بالألياف.

ممارسة الرياضة الخفيفة بانتظام.

التقليل من تناول الأطعمة المقلية والدهنية.

التقليل من تناول الحلويات والمشروبات السكرية.

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