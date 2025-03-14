لماذا يجب تجنب المشروبات الغازية مع الحلويات في رمضان؟

المشروبات الغازية.. يعتاد الكثيرون خلال شهر رمضان على تناول المشروبات الغازية مع الحلويات التقليدية مثل الكنافة والقطائف، ظنًا منهم أنها تكمل وجبة الإفطار وتساعد على الهضم، إلا أن هذه العادة قد تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، بدءًا من زيادة الوزن، مرورًا باضطرابات الجهاز الهضمي، وصولًا إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم وتأثيرها السلبي على الأسنان.

وفي هذا التقرير، يسلط الموجز الضوء على الأضرار الصحية الناتجة عن الجمع بين المشروبات الغازية والحلويات، وتأثيرها على الجسم بعد ساعات طويلة من الصيام.

المشروبات الغازية

1. زيادة الوزن بسبب السعرات الحرارية العالية



تشير الدكتورة مروة إبراهيم، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن تناول المشروبات الغازية مع الحلويات الرمضانية يؤدي إلى زيادة مفرطة في الوزن، نظرًا لأن كلاهما يحتوي على كميات كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية الفارغة.

لماذا تسبب المشروبات الغازية زيادة الوزن؟

تحتوي على كميات هائلة من السكر الذي يتم امتصاصه بسرعة في الدم.

تؤدي إلى تحفيز الشهية وزيادة الشعور بالجوع، مما يدفع الشخص إلى تناول المزيد من الطعام.

تسهم في تراكم الدهون حول منطقة البطن، ما يرفع خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.



2. اضطرابات الجهاز الهضمي والانتفاخ



يؤكد الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، أن المشروبات الغازية تؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي، خاصة عند تناولها بعد الإفطار مباشرة، حيث تكون المعدة في حالة حساسة بعد الصيام.

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الهضم؟

تؤدي إلى انتفاخ المعدة بسبب نسبة الغازات المرتفعة فيها.

تسبب زيادة إفراز الأحماض المعدية، مما قد يؤدي إلى حرقة المعدة وارتجاع المريء.

تحتوي على مواد حافظة وغازات تبطيء عملية الهضم، ما يسبب عسر الهضم والانتفاخ.



3. ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم



أوضح استشاري الصحة العامة أن تناول المشروبات الغازية، خصوصًا بعد الإفطار، قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، ما يشكل خطرًا على مرضى السكري والأشخاص المعرضين لمقاومة الأنسولين.

لماذا تعد المشروبات الغازية خطيرة على مستوى السكر؟

تحتوي على كميات ضخمة من السكريات البسيطة التي يتم امتصاصها بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم.

يتسبب هذا الارتفاع في زيادة إفراز الأنسولين، ما قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ بعد فترة قصيرة، مما يسبب الدوخة والتعب والرغبة في تناول المزيد من السكر.

الاستهلاك المتكرر لـ المشروبات الغازية يرفع خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.



4. تأثير المشروبات الغازية على صحة الأسنان



إلى جانب المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي ومستوى السكر، تضر المشروبات الغازية بصحة الأسنان بشكل كبير، حيث تحتوي على الصودا والكافيين والسكريات العالية التي تؤدي إلى:

التسوس وتآكل مينا الأسنان نتيجة احتوائها على الأحماض القوية مثل الفوسفوريك والستريك.

تصبغات الأسنان بسبب المواد الملونة التي تترك بقعًا على الطبقة الخارجية للأسنان.

زيادة نمو البكتيريا الضارة بسبب السكر المتراكم، مما يؤدي إلى التهابات اللثة وتسوس الأسنان السريع.

5. تأثير المشروبات الغازية على ترطيب الجسم



يعتقد البعض أن تناول المشروبات الغازية بعد الإفطار يساعد في ترطيب الجسم، إلا أن الحقيقة عكس ذلك تمامًا. حيث أن وجود الكافيين والصوديوم في هذه المشروبات يؤدي إلى زيادة فقدان السوائل بدلًا من ترطيب الجسم.

لماذا لا تساعد المشروبات الغازية في الترطيب؟

تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، وهو مدر للبول، ما يزيد فقدان السوائل.

تفتقر إلى العناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم بعد الصيام.

تزيد من الشعور بالعطش بعد فترة قصيرة من تناولها.

المشروبات الغازية



6. بدائل صحية للمشروبات الغازية في رمضان



بدلًا من اللجوء إلى المشروبات الغازية الضارة، يمكن استبدالها بمشروبات طبيعية تساعد على الهضم وترطيب الجسم، مثل:

الماء المنقوع بالفواكه الطبيعية (ليمون، نعناع، برتقال) لترطيب الجسم دون سكريات إضافية.

الشاي الأخضر أو مشروب الزنجبيل الذي يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

اللبن الرايب الذي يحسن الهضم ويمنع الحموضة بعد الإفطار.

عصائر طبيعية بدون سكر مضاف مثل عصير البرتقال الطازج أو التمر بالحليب.

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