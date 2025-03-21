نصائح هامة للتغلب على جفاف الفم ونشفان الريق في رمضان 2025

يواجه الكثير من الصائمين مشكلة جفاف الفم ونشفان الريق بسبب طول ساعات الصيام وقلة تناول السوائل. جفاف الفم قد يكون مزعجًا ويؤثر على الراحة اليومية، خاصة أثناء فترة الصيام،

وفيما يلي، يعرض لكم الموجز بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتخفيف هذه المشكلة والحفاظ على الترطيب خلال الشهر الكريم.

1. زيادة تناول السوائل بعد الإفطار والسحور

من أهم الأسباب المؤدية لجفاف الفم هو نقص السوائل في الجسم. لذا يجب الحرص على شرب كميات كافية من الماء بعد الإفطار وقبل السحور. يفضل شرب الماء بشكل تدريجي طوال الفترة بين الإفطار والسحور لتجنب جفاف الجسم أثناء الصيام.

2. تجنب المشروبات التي تزيد الجفاف

ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، لأنها تعمل على زيادة التبول وبالتالي تساهم في فقدان السوائل. كما يجب تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على السكر، لأنها قد تسبب جفاف الفم أيضًا.

3. تناول الأطعمة الغنية بالماء

احرص على تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الخضروات والفواكه الطازجة. يمكن تناول الخيار، والطماطم، والبطيخ، والفواكه ذات الماء العالي، حيث أنها تساهم في الحفاظ على ترطيب الجسم.

4. تجنب التحدث لفترات طويلة

التحدث لفترات طويلة أو بصوت مرتفع يمكن أن يؤدي إلى جفاف الفم، لذا حاول تقليل الحديث أو التحدث بصوت منخفض خاصة في أوقات الجفاف.

5. استخدم العلكة الخالية من السكر

يمكن مضغ العلكة الخالية من السكر بعد الإفطار لتشجيع إفراز اللعاب وترطيب الفم، ولكن احرص على أن تكون العلكة خالية من السكر للحفاظ على صحة الأسنان.

6. الاهتمام بنظافة الفم

نظافة الفم تساهم بشكل كبير في تقليل جفاف الفم. استخدم غسول الفم الخالي من الكحول بعد الإفطار للمساعدة في ترطيب الفم وترك رائحة منعشة.

7. تجنب المأكولات المالحة والتوابل الحارة

المأكولات المالحة والتوابل الحارة تزيد من الشعور بالعطش وتسبب جفاف الفم، لذا حاول تقليل تناول هذه الأطعمة، خاصة في وجبة السحور.

8. استشارة الطبيب إذا استمر الجفاف

إذا استمر جفاف الفم بشكل مزمن أو مصحوبًا بأعراض أخرى، يفضل استشارة الطبيب. قد يكون هناك حالة صحية أخرى تساهم في هذه المشكلة، مثل اضطرابات الغدد اللعابية.

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