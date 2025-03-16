أسباب نشفان الريق أثناء الصيام وأهم النصائح للترطيب السليم

يعتبر جفاف الفم أو ما يعرف بـ "نشفان الريق" من المشكلات الشائعة التي قد تسبب شعورًا بعدم الراحة وصعوبة في التحدث أو البلع، كما يحدث جفاف الفم عندما لا تنتج الغدد اللعابية كمية كافية من اللعاب، مما يؤدي إلى جفاف الفم والحلق، وإذا استمر جفاف الفم لفترة طويلة، فمن الأفضل استشارة الطبيب لمعرفة السبب وعلاج المشكلة بشكل صحيح لتجنب حدوث المضاعفات.

نشفان الريق أثناء الصيام

وخلال السطور التالية، يقدم الموجز، أسباب جفاف الفم "نشفان الريق" وأعراضه .

أسباب نشفان الريق أثناء الصيام

وتأتي أسباب جفاف الفم، على النحو التالي:

عدم شرب كميات كافية من الماء، خاصة خلال صيام شهر رمضان 2025، أو في الطقس الحار، مما يؤدي إلى جفاف الفم.

بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب، أدوية الحساسية، مدرات البول، وأدوية ارتفاع الضغط تسبب جفاف الفم كأثر جانبي.

التوتر المزمن والقلق يزيدان من إفراز هرمونات تؤثر على إنتاج اللعاب.

ارتفاع مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى فقدان السوائل، مما يسبب جفاف الفم.

بعض الأمراض التي تسبب جفاف الفم مثل التهابات الغدد اللعابية أو انسداد القنوات اللعابية، مما يقلل من إفراز اللعاب.

التدخين وتناول الكحول يسبب جفاف الفم وتهيج الغدد اللعابية.

عند الاستيقاظ صباحًا يكون هناك جفاف شديدًا

نشفان الريق أثناء الصيام

أعراض جفاف الفم

شعور بجفاف ولزوجة في الفم.

صعوبة في البلع أو التحدث.

رائحة فم كريهة بسبب قلة اللعاب الذي يساعد في تنظيف الفم.

تشقق الشفتين والتهاب اللسان.

إحساس بالحرقان أو وخز في الفم.

زيادة خطر تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

طرق علاج جفاف الفم

زيادة شرب الماء: تناول 8-10 أكواب يوميًا للمحافظة على رطوبة الجسم

مضغ العلكة الخالية من السكر: يحفز الغدد اللعابية على إنتاج المزيد من اللعاب.

تجنب المشروبات التي تزيد الجفاف: مثل الكافيين والكحول والمشروبات الغازية.

الاهتمام بصحة الفم: تنظيف الأسنان يوميًا واستخدام غسول الفم الخالي من الكحول.

استخدام مرطب الهواء: خاصة أثناء النوم لمنع جفاف الفم بسبب التنفس من الفم.

تناول الأطعمة الغنية بالماء: مثل الخيار، البطيخ، والزبادي، فهي تساعد في ترطيب الفم.

تقليل التوتر وممارسة الاسترخاء: مثل التأمل والتمارين التنفسية لتقليل تأثير القلق على إنتاج اللعاب.

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