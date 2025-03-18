طريقة عمل التمر هندي في رمضان.. مشروب طبيعي لانتعاش الصائمين

طريقة عمل التمر هندي.. يعد التمر هندي واحدًا من المشروبات الرمضانية التقليدية التي لا تخلو منها موائد الإفطار في العديد من الدول العربية، ويتميز هذا المشروب بنكهته المميزة وفوائده الصحية المتعددة، حيث يعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في تجديد النشاط والحفاظ على الترطيب خلال ساعات الصيام.

في هذا التقرير، ينشر موقع الموجز فيما يلي طريقة عمل التمر هندي في رمضان بخطوات بسيطة، بالإضافة إلى الفوائد الصحية التي يقدمها هذا المشروب الرائع للصائمين، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإفطار في رمضان.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي في رمضان

المقادير:

ربع كيلو تمر هندي طبيعي

نصف كيلو من السكر

3 لتر ماء مغلي

1 لتر ماء عادي

طريقة التحضير عمل التمر هندي

في وعاء، سخني الماء المغلي على النار، ثم أضيفي خليط التمر هندي المكسر مع السكر، وقلبي المكونات جيدًا على نار هادئة.

عندما يبدأ الخليط في الغليان، قومي بإطفاء النار وغطي الوعاء واتركيه منقوعًا طوال الليل.

في الصباح، صفي الخليط من الماء، ثم أضيفي لتر من الماء العادي إلى المزيج. حركي المكونات جيدًا ثم صفيها مرة أخرى.

احفظي التمر هندي في أكياس مخصصة للتخزين في الفريزر. عند التقديم، يمكن إضافة المزيد من الماء والسكر حسب الرغبة.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي بملح الليمون

المقادير:

1 كيلو سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون

2 ملعقة كبيرة أصنص تمر هندي

1 ملعقة كبيرة لون تمر هندي طبيعي

طريقة التحضير:

في وعاء، ضعي جميع المكونات وامزجيها جيدًا حتى يتحول اللون إلى درجة غامقة.

احفظي الخليط في وعاء زجاجي وضعه في الثلاجة.

عند التقديم، امزجي التمر هندي بالماء المثلج والسكر حسب الرغبة.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي الخام

المقادير:

1 كوب تمر هندي خام

8 أكواب ماء

سكر حسب الرغبة

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

طريقة التحضير:

انقعي التمر هندي في الماء لمدة ساعة.

ضعي التمر هندي في وعاء على النار مع الماء، وقلبيه حتى يبدأ في الغليان.

اتركيه ليبرد تمامًا، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

بعد ذلك، صفي التمر هندي جيدًا، ثم أضيفي ماء الورد والسكر حسب الذوق.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي البودرة

المقادير:

4 ملاعق كبيرة من التمر هندي

1 كوب ونصف من الماء الدافئ

مكعبات ثلج حسب الرغبة

ربع كوب سكر أبيض ناعم

طريقة التحضير:

في إناء على نار متوسطة، ضعي التمر هندي والسكر الأبيض وقلبي المزيج.

أضيفي الماء مع الاستمرار في التقليب حتى يذوب السكر ويتغير لون الخليط إلى اللون الأغمق.

ضعي التمر هندي في أكواب التقديم وأضيفي مكعبات الثلج حسب الرغبة.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي الصناعي

المقادير:

ماء

معجون التمر هندي

طريقة التحضير:

قومي بخلط كمية متساوية من الماء مع لب التمر هندي المرن.

اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة ثم قلبيه بالشوكة جيدًا حتى يصبح القوام متماسكًا.

صفي الخليط من جميع الشوائب ثم احتفظي به في الثلاجة لحين الاستخدام.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي المجفف

المقادير:

2 كوب تمر هندي

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة كبيرة عسل

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

6 أكواب ماء

طريقة التحضير:

في إناء على النار، ضعي التمر هندي مع الماء وقلبي حتى يذوب.

أضيفي عصير الليمون والسكر والعسل وقلبي المكونات جيدًا.

اتركيه ليغلي ثم إطفئي النار وغطّي الإناء واتركيه ليلاً خارج الثلاجة.

صفي التمر هندي جيدًا وضعيه في الثلاجة حتى وقت التقديم.

طريقة عمل التمر هندي

طريقة عمل التمر هندي الجاهز

المقادير:

تمر هندي

كركديه

ماء

سكر

طريقة التحضير:

في وعاء على النار، ضعي التمر هندي والكركديه وقلبيهم جيدًا.

أضيفي السكر حسب الرغبة، ثم اتركي الخليط ليغلي.

بعد الغليان، اتركيه ليبرد وضعيه في الثلاجة حتى وقت التقديم.

طريقة عمل التمر هندي

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