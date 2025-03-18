افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة.. يعتبر الجلاش من الأطعمة المميزة التي يمكن تحضيرها بطرق متنوعة، وخاصة على مائدة فطار رمضان 2025.

ونقدم لك من خلال موقع الموجز، طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة، التي تعد من أشهر الوصفات التي تجمع بين الطعم اللذيذ والسهولة في التحضير، لتكون إضافة رائعة على مائدة فطار رمضان 2025.

طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة

تتطلب طريقة عمل جلاش باللحمة المفرومة مكونات بسيطة، ولكنها تمنحك طعماً شهيًا ورائعًا. إليك المكونات وطريقة التحضير:

المقادير:

رقائق جلاش (400 جرام)

(400 جرام) 100 جرام زبدة مذابة أو 50 جرام زبدة مذابة مع كوب زيت ذرة

مكونات الحشوة:

250 جرام لحم مفروم

بصلة مفرومة فرمًا ناعمًا أو مبشورة

ربع كوب بقدونس مفروم (اختياري)

نصف حبة جوزة الطيب مبشورة طازجة

ملعقة بهارات لحم

ملح وفلفل حسب الذوق

ملعقة سمن أو زيت

مدة عمل جلاش باللحمة المفرومة

تستغرق عملية تحضير جلاش باللحمة المفرومة حوالي 45 دقيقة، ما بين تحضير الحشوة وتجميع الجلاش، إضافة إلى وقت الطهي في الفرن الذي يصل إلى 25 دقيقة.

طريقة عمل العصاج (الحشوة):

تحضير العصاج: في إناء على النار، ضعي السمن أو الزيت وأضيفي البصل. قلبّي البصل قليلاً حتى يصبح شفافًا. أضيفي اللحم المفروم إلى البصل وشوحيه معًا حتى يتغير لونه بالكامل. استمري في التقليب حتى يبدأ اللحم في إخراج الماء منه. ثم أضيفي كوبًا من الماء إلى اللحم، وأضيفي التوابل (البهارات، الملح، الفلفل) واتركي المزيج على النار حتى يتشرب الماء ويكتمل نضجه. مع اقتراب نضج العصاج، قومي بإذابة الزبدة في إناء آخر على النار وسخني الفرن على درجة حرارة 220 مئوية.

الجلاش باللحمة المفرومة

كيفية تحضير الجلاش باللحمة المفرومة

تحضير الصينية: باستخدام فرشاة، ادهنّي صينية فرن مناسبة بالزبدة المذابة. ترتيب الجلاش: ضعي أول شريحة جلاش في الصينية وادهنيها بالزبدة باستخدام الفرشاة. استمري في إضافة الشرائح ودهانها بالزبدة حتى تصل إلى نصف عدد الشرائح. إضافة الحشوة: ضعي العصاج على الجلاش ووزعيه جيدًا على كامل الصينية. يمكنك إضافة البقدونس المفروم إلى العصاج قبل توزيعه حسب رغبتك. إتمام الطبقات: أكملِ ترتيب باقي شرائح الجلاش بنفس الطريقة السابقة. الخبز في الفرن: قطعي الجلاش حسب الرغبة، ثم ضعيه في الفرن لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح لونه ذهبيًا ومقرمشًا.

تُقدم صينية الجلاش باللحمة المفرومة ساخنة على مائدة الإفطار، وتعد وجبة مثالية تجمع بين الطعم الرائع والمذاق الغني.

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