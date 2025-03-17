افكار فطار شهر رمضان 2025.. طريقة عمل المكرونة البشاميل

افكار فطار شهر رمضان 2025.. مع تزامنا مع شهر رمضان 2025 يبدأ العديد من الناس بالبحث عن أفكار متنوعة لوجبات الإفطار، حيث يحتاج طعام الإفطار إلى التنوع والتجديد لضمان تلبية احتياجات الجسم من العناصر الغذائية المختلفة بعد ساعات الصيام الطويلة.

وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية افكار فطار شهر رمضان 2025، وطريقة عمل المكرونة البشاميل.

خطوات طريقة عمل المكرونة البشاميل

تعتبر المكرونة البشاميل من الأطباق الشهية التي تتميز بمذاقها الغني والمغذي، وتعد خيارًا رائعًا لإفطار رمضان، وإليكم طريقة تحضير المكرونة البشاميل بخطوات سهلة ولذيذة:

إضافة الطماطم والتوابل: نضيف الطماطم المقطعة، معجون الطماطم، الملح، الفلفل الأسود، وبهارات اللحمة، وندمج المكونات معًا، يمكن إضافة مكعب مرقة دجاج لتعزيز الطعم.

سلق المكرونة: نغلي الماء مع الملح، ثم نضيف المكرونة ونقلب جيدًا، ثم نحتفظ بكوب من مياه السلق لاستخدامه لاحقًا في تحضير البشاميل.

تحضير البشاميل: في وعاء آخر، نذيب الزبدة والسمنة أو الزيت، ثم نضيف الدقيق ونقلبه جيدًا لتجنب تكتله. نضيف الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على صوص بشاميل كثيف.

ترتيب المكونات: في صينية فرن، نضع نصف كمية المكرونة المسلوقة، ثم نضيف خليط اللحم والطماطم، ثم نضيف باقي المكرونة. نغطّي المكرونة بالبشاميل ونضيف إليها بيضة مخفوقة وجبن موزاريلا.

الخبز: نضع الصينية في الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة، ثم نشعل الشواية لمدة 10 إلى 20 دقيقة حتى يصبح سطح المكرونة ذهبي اللون.

مدة طريقة عمل المكرونة البشاميل

تستغرق عملية تحضير المكرونة البشاميل حوالي 45 دقيقة، وهي مدة مناسبة لإعداد وجبة مغذية ولذيذة.

طريقة عمل المكرونة البشاميل

مقادير عمل المكرونة البشاميل

نصف كيلو لحمة مفرومة.

نصف كيلو مكرونة قلم أو اسباجتي.

نصف كيلو بصل مفروم.

4 ملاعق دقيق.

5 ملاعق زبدة أو سمنة أو زيت.

5 أكواب حليب.

ربع كيلو طماطم مقطعة.

2 ملعقة معجون طماطم.

ملح وفلفل أسود.

رشة جوزة الطيب.

سبع بهارات (اختياري).

قرنفل.

نصف بصلة سليمة.

تعد المكرونة البشاميل من الأطباق المثالية لشهر رمضان، فهي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، مما يجعلها خيارًا رائعًا على مائدة الإفطار.

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