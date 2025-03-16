طريقة عمل الكنافة البلدى فى البيت بثلاثة مكونات فقط

إذا كنتِ ترغبين في إعداد كنافة بلدي بطعم شهي ولون ذهبي رائع مثل المحلات، فالأمر ليس معقدًا، بإمكانك تحضيرها في المنزل باستخدام 3 مكونات فقط، وبطريقة سهلة وبسيطة. ويرصد الموجز لكم طريقة إعداد الكنافة البلدي بالمنزل بطريقة سهلة.

ما هي الكنافة البلدي؟

الكنافة البلدي تُعتبر واحدة من أشهر الحلويات الشرقية، وتتميز بأنها تُصنع يدويًا من عجينة دقيقة تُشكل على هيئة خيوط رفيعة. تختلف في قوامها عن الكنافة المصنوعة آليًا، حيث تُحشى بحشوات متنوعة مثل الجبن، القشطة، أو المكسرات، ثم تُخبز أو تُقلى للحصول على لون ذهبي شهي.

طريقة تحضير الكنافة البلدي على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات:

2 كوب دقيق

2 كوب ماء

½ كوب نشا

½ كوب زيت

¼ ملعقة صغيرة ملح



خطوات التحضير:

1. في وعاء كبير، اخلطي الدقيق مع النشا والملح جيدًا.



2. أضيفي الماء تدريجيًا مع التحريك المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.



3. اسكبي الزيت فوق العجينة واعجنيها لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة وسلسة.



4. غطي العجينة واتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.



5. (اختياري) أضيفي ملعقة صغيرة من الفانيليا لإضفاء نكهة مميزة.

كيفية تشكيل عجينة الكنافة البلدي:

افردي العجينة على سطح نظيف، ثم قومي برقّها حتى تصبح رقيقة جدًا.

باستخدام أداة تفكيك الكنافة، قسّمي العجينة إلى خيوط رفيعة مناسبة للاستخدام.



تحضير الكنافة البلدي في الفرن:

1. سخّني السمن البلدي في قدر على نار متوسطة حتى يذوب تمامًا.



2. افردي نصف كمية عجينة الكنافة في صينية فرن مدهونة بالقليل من السمن.



3. اسكبي السمن المذاب فوقها، ثم أضيفي باقي كمية الكنافة.



4. اخبزيها في فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15-20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا.



5. أخرجي الكنافة من الفرن واتركيها تبرد قليلًا، ثم اسكبي عليها الشربات بالتساوي.



6. أخيرًا، زيّنيها بالفستق المجروش وجوز الهند المبشور لمذاق ولا أروع.

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