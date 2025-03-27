احذر الغش والتسمم الغذائي.. دليل شراء الفسيخ والرنجة بأمان في العيد

يُعد الفسيخ والرنجة من الأطباق التقليدية التي تحظى بشعبية واسعة خلال الأعياد والمناسبات، خاصةً عيد الفطر المبارك، وعلى الرغم من مذاقهما اللذيذ، إلا أن هناك مخاطر صحية محتملة عند شراء هذه الأسماك إذا لم يتم اختيارها بعناية، لذا من الضروري اتباع مجموعة من الإرشادات يستعرضها الموجز في هذا التقرير؛ لضمان الحصول على أسماك مملحة آمنة وصحية.

الفسيخ والرنجة

1. شراء الأسماك من مصادر موثوقة



يُفضل شراء الفسيخ والرنجة من محلات ذات سمعة جيدة، تلتزم بمعايير الصحة والسلامة الغذائية، ومرخصة من الجهات المختصة.

فالشراء من أماكن غير موثوقة قد يعرض المستهلك لخطر التسمم الغذائي، خاصةً التسمم الناتج عن البكتيريا الضارة مثل البوتولينوم، الذي يمكن أن يكون قاتلًا في بعض الحالات.

2. الفحص البصري للأسماك: دليل الجودة والنضارة



عند شراء الفسيخ أو الرنجة، من المهم التأكد من مظهرها الخارجي، حيث يجب أن يكون:

اللون لامع وطبيعي، دون وجود بقع داكنة أو تغيرات غير طبيعية.

القوام متماسك وخالٍ من أي آثار للتآكل أو التلف.

الجلد نظيف وسليم، دون وجود تمزقات أو تعفن ظاهر.

3. تقييم رائحة الفسيخ والرنجة



تعتبر الرائحة من أهم العوامل التي تدل على مدى صلاحية الأسماك المملحة. الفسيخ والرنجة الجيدة يجب أن تكون لهما رائحة قوية ولكن غير مزعجة، أما إذا كانت الرائحة كريهة أو تشبه رائحة الأمونيا، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الفساد والتخزين السيئ.

4. التحقق من مستوى الملوحة في الفسيخ والرنجة



يجب أن تكون الأسماك المملحة متوازنة في كمية الملح المضافة، بحيث لا تكون مفرطة الملوحة أو قليلة جدًا، فالملوحة الزائدة قد تشير إلى سوء التخزين أو استخدام أساليب غير صحية للحفاظ على المنتج.

كما يُفضل اختيار الأسماك التي تم تخزينها في أماكن باردة، حيث إن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من احتمالية فسادها.

5. مراقبة تاريخ الإنتاج والانتهاء لـ الفسيخ والرنجة



يجب التأكد من تاريخ الإنتاج والانتهاء المدون على عبوة الفسيخ والرنجة أو المُلصق، حيث إن تناول الأسماك بعد انتهاء صلاحيتها قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة.

لذا احرص دائمًا على اختيار المنتجات التي لا تزال في فترة الصلاحية الآمنة.

6. كيفية تقليل ملوحة الفسيخ والرنجة قبل تناولها



إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون تناول الفسيخ والرنجة بدرجة ملوحة معتدلة، يمكنك:

نقع الأسماك في الماء البارد لبضع ساعات قبل تناولها.

إضافة القليل من عصير الليمون لتخفيف تأثير الملوحة وتحسين الطعم.

شوي الرنجة على النار، حيث يساعد ذلك في التخلص من بعض الأملاح الزائدة والدهون غير الصحية.

الفسيخ والرنجة

7. الانتباه للمخاطر الصحية وتناول الفسيخ والرنجة باعتدال



بالرغم من المذاق اللذيذ للأسماك المملحة (الفسيخ والرنجة)، إلا أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى:

ارتفاع ضغط الدم بسبب محتواها العالي من الصوديوم.

مشاكل في الكلى نتيجة زيادة الأملاح في الجسم.

احتمالية التعرض لحساسية الأسماك لدى بعض الأشخاص.

لذلك، يُفضل تناولها باعتدال، مع مراعاة شرب كميات كافية من الماء لتقليل تأثير الملح على الجسم.



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