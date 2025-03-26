الإفراط في الكشري خلال العيد.. كيف يؤثر على الهضم والوزن؟

يُعد الكشري من أشهر الأطباق الشعبية التي يعشقها الكثيرون، خاصة خلال أيام العيد، حيث يجمع بين النكهات الغنية والمكونات المتكاملة التي توفر البروتينات، الكربوهيدرات، والألياف. ورغم قيمته الغذائية العالية، فإن بعض العادات الخاطئة عند تناوله قد تؤثر سلبًا على الصحة، خاصة لدى مرضى السكري وأصحاب الجهاز الهضمي الحساس.

وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز هذه العادات الخاطئة وتأثيرها، وفقًا لما ذكرته الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية.

الكشري

1. الإفراط في تناول الكشري لدى مرضى السكري



يحتوي الكشري على مكونات غنية بالكربوهيدرات مثل الأرز، المكرونة، والعدس، ما يجعله وجبة دسمة ترفع من مستويات السكر في الدم عند تناوله بكميات كبيرة.

بالنسبة لمرضى السكري، يؤدي الإفراط في استهلاك الكشري إلى عدم استقرار مستويات الجلوكوز، ما يزيد من خطر حدوث مضاعفات صحية مثل الشعور بالتعب المفاجئ، الدوخة، واضطراب نشاط الأنسولين.

لذا يُنصح بتناول كميات معتدلة منه، مع زيادة نسبة الألياف والبروتين في الوجبة لموازنة التأثير على مستوى السكر في الدم.

2. الإفراط في إضافة البصل المقلي



البصل المقلي "التقلية" هو أحد المكونات الأساسية التي تضفي نكهة مميزة للكشري، لكنه يحتوي على نسبة عالية من الزيوت المهدرجة والدهون المشبعة. هذه الدهون ترفع مستوى الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البصل المقلي إلى الإصابة بالحموضة وارتجاع المريء، فضلًا عن اضطرابات الهضم مثل الانتفاخ والغازات.

لذلك، يُفضل الحد من كمية البصل المقلي أو استبداله بالبصل المشوي أو المقلي بكمية قليلة من الزيت الصحي.

3. الإكثار من الشطة والتوابل الحارة



يحب الكثيرون إضافة كميات كبيرة من الشطة والبهارات الحارة إلى الكشري، لكن ذلك قد يكون له تأثير سلبي على الجهاز الهضمي، خاصة لمن يعانون من القولون العصبي أو التهابات المعدة.

الإفراط في تناول الشطة يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة وزيادة إفراز الأحماض، ما يسبب الحموضة، حرقة المعدة، والتقلصات المعوية.

كما أن التوابل الحارة قد تحفز الأمعاء، ما يزيد من خطر الإصابة بالإسهال أو تهيج القولون، لذا يُنصح بتناول الشطة باعتدال أو اختيار بدائل أقل حدة لتجنب المشكلات الهضمية.

4. تناول الكشري في وقت متأخر من الليل



يُعد توقيت تناول الكشري عاملًا مهمًا في تأثيره على صحة الجهاز الهضمي. تناول الكشري في وقت متأخر من الليل قد يؤدي إلى عسر الهضم بسبب احتوائه على مكونات ثقيلة تستغرق وقتًا أطول للهضم.

كما أن تناول وجبة دسمة قبل النوم مباشرة يعزز من فرص تراكم الدهون في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن على المدى الطويل.

علاوة على ذلك، فإن امتلاء المعدة بالطعام قبل النوم قد يسبب الشعور بعدم الراحة أثناء النوم وزيادة فرص ارتجاع الأحماض إلى المريء، لذلك يُفضل تناول الكشري في وقت مبكر من اليوم، ومنح الجسم فترة كافية لهضمه قبل النوم.

5. تناول الكشري بكميات كبيرة دون توازن غذائي



يتميز الكشري بكونه وجبة غنية بالطاقة، لكنه يفتقر إلى بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الخضروات والبروتين الحيواني.

تناول كميات كبيرة من الكشري دون إدراج أطعمة أخرى متوازنة في النظام الغذائي قد يؤدي إلى نقص بعض العناصر الغذائية، ما يؤثر على الصحة العامة.

لذا، يُفضل تناول الكشري بجانب طبق من السلطة الغنية بالألياف، أو إضافة مصدر بروتيني مثل البيض أو الدجاج للحصول على وجبة أكثر توازنًا.

الكشري

نصائح للاستمتاع بالكشري دون مشكلات صحية



للاستمتاع بالكشري بطريقة صحية وتجنب المشكلات الهضمية، يمكن اتباع هذه النصائح:

تناول الكشري بكميات معتدلة لتجنب ارتفاع السكر في الدم أو زيادة الوزن.

تقليل كمية البصل المقلي أو استبداله بخيارات أكثر صحة مثل البصل المشوي.

تجنب الإكثار من الشطة والتوابل الحارة خاصة لمن يعانون من مشاكل في المعدة.

اختيار توقيت مناسب لتناول الكشري ويفضل أن يكون خلال النهار لتسهيل الهضم.

دمج الكشري مع أطعمة أخرى متوازنة مثل السلطة والبروتين الحيواني أو النباتي.



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