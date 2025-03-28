أسعار الكحك والبسكويت 2025 .. كحك عيد الفطر المبارك

أسعار الكحك والبسكويت في منافذ وزارة التموين.. حيث تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، على طرح منتجات كعك العيد والبسكويت وذلك بتخفيضات تصل لـ30% في منافذ المجمعات الإستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه، وينشر لكم موقع «الموجز»، في السطور التالية قائمة أسعار منتجات كعك عيد الفطر المبارك والبسكويت بمنافذ وزارة التموين.

أسعار كحك العيد والبسكويت اليوم الجمعة في كافة الأنحاء

حيث يبحث ملايين المواطنين المصريين بكافة أعمارهم، عن قائمة أسعار الكحك والبسكويت 2025 بكل الأنواع الفاخرة والعادية، والكحك بالملبن والمكسرات الفسدق واللوز، وذلك يعد فى أعقاب طرح العديد من الوزارات والشركات، أنواع متنوعة من كحك العيد المحبب للكافة بجميع المنافذ والمحلات التجارية.

أسعار منتجات الكحك والبسكويت 2025

- بسكويت نشادر زنة 1 كجم بـ170 جنيهًا.

- كعك سادة زنة 1 كجم بـ170 جنيهًا.

- كعك ملبن زنة 1 كجم بـ160 جنيهًا.

- كعك مكسرات زنة 1 كجم بـ230 جنيهًا.

- غريبة سادة زنة 1 كجم بـ180 جنيهًا.

- غريبة لوز زنة 1 كجم بـ210 جنيهات.

- بيتي فور عادي زنة 1 كجم بـ190 جنيهًا.

- بيتي فور لوكس زنة 1 كجم بـ220 جنيهًا.

- بيتي فور سابليه زنة 1 كجم زنة 1 كجم بـ220 جنيهًا.

- كوكيز زنة 1 كجم بـ190 جنيهًا.

- بسكو فور زنة 1 كجم بـ190 جنيهًا.

أسعار علب كحك العيد المشكلة

- كرتون زنة 1 كجم بـ180 جنيهًا.

- كرتون زنة 2 كجم بـ360 جنيهًا.

- كرتون زنة 3 كجم بـ535 جنيهًا.

- كرتون زنة 4 كجم بـ725 جنيهًا.

- كرتون زنة 5 كجم بـ900 جنيه.

- شفاف زنة 1.5 كجم بـ260 جنيهًا.

أسعار علب كحك العيد الفاخرة بالمكسرات

- كرتون زنة 1 كجم بـ210 جنيهات.

- كرتون زنة 2 كجم بـ415 جنيهًا.

- كرتون زنة 3 كجم بـ620 جنيهًا.

- كرتون زنة 4 كجم بـ840 جنيهًا.

- كرتون زنة 5 كجم بـ1050 جنيهًا.

- شفاف زنة 1.5 كجم بـ315 جنيهًا.

أسعار كحك عيد الفطر المبارك في العام الحالي 2025

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