أسعار الكحك والبسكويت في العيد الصغير 2025 .. السكر والسادة

يتزايد بحث المواطنين عن أسعار الكحك والبسكويت مع الانتهاء من شهر رمضان والاستعداد لاستقبال العيد الصغير، بأجوائه المميزة.

وتحرص العديد من المحال والمخابز الكبرى على تقديم تشكيلات متنوعة من الكحك والبسكويت بمذاقات مختلفة تناسب جميع الأذواق، ولذا يعرض الموجز أسعار الكحك والبسكويت لعام 2025، وفقًا لما أعلنته المحال التجارية، لتساعد المواطنين على التعرف على الخيارات المتاحة قبل شراء مستلزمات العيد.

الكحك والبسكويت أبرز الحلويات عيد الفطر

يبدأ الجميع في التحضير للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، ولا شك أن الكحك والبسكويت يعدان من أبرز الحلويات التي لا غنى عنها في العيد، ولأن عيد الفطر هو وقت للفرح والبهجة، تحرص العديد من المحلات على تقديم أجود وأشهى الحلويات وتوفر منتجات العيد بجودة عالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الكحك والسكر والبسكويت بمكونات ونكهات متميزة.

أسعار الكحك والبسكويت

كحك ملبن: نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا، وكيلو بسعر 280 جنيهًا.

كحك عجوة: نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا، وكيلو بسعر 280 جنيهًا.

كحك بالمكسرات: مثل الفسدق والجوز وهذه الأنواع تعتبر من الحلويات الفاخرة التي يكثر الطلب عليها خلال العيد وتتراوح الأسعار لهذا النوع من الكحك من 350 إلى 400 جنيه للكيلو

أسعار الكحك والبسكويت في العيد الصغير 2025

أسعار الكحك بأنواعه

كحك سادة: نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا، وكيلو بسعر 280 جنيهًا ، ويعتبر الكحك السادة من أبرز أنواع الحلويات التي يفضلها الكثيرون في العيد.

كحك العجمية: الكحك بالعجمية له مذاق خاص ويعد من الحلويات التي يفضلها كثير من الأشخاص وتتراوح أسعار الكحك بالعجمية بين 280 إلى 350 جنيه للكيلو، وفقًا للحجم والمكونات.

أسعار البسكويت بنكهات مختلفة

أسعار البسكويت بنكهات متنوعة، وتشمل الأسعار:

بسكويت النشادر: نصف كيلو 125 جنيهًا، وكيلو 240 جنيهًا.

بسكويت البرتقال: نصف كيلو 130 جنيهًا، وكيلو 250 جنيهًا.

بسكويت الشوكولاتة: نصف كيلو 130 جنيهًا، وكيلو 250 جنيهًا.

بسكويت جوز الهند: نصف كيلو 130 جنيهًا، وكيلو 250 جنيهًابسكويت أجلاسيه: نصف كيلو 175 جنيهًا، وكيلو 340 جنيهًا

أسعار علب الكحك حسب الوزن

بالاضافه الى توفر علبة الكحك المتنوعة بأسعار مختلفة حسب الحجم والنوع: كحك مرشوش مكسرات (48 قطعة): 195 جنيهًا.

كحك عجمية (24 قطعة): 65 جنيهًا، و(48 قطعة) بسعر 130 جنيهًا.

كحك سادة (24 قطعة): 65 جنيهًا.

كحك محشو ملبن (24 قطعة): 65 جنيهًا، و(48 قطعة) بسعر 130 جنيهًا.

كحك مرشوش مكسرات (24 قطعة): 100 جنيه.

علبة ميكس متنوعة (1 كيلو): 270 جنيهًا.

علبة ميكس متنوعة (1.5 كيلو): 400 جنيهًا.

علبة ميكس متنوعة (2 كيلو): 530 جنيهًا.

علبة ميكس متنوعة (3 كيلو): 820 جنيهًا.

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