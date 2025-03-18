أسعار الكحك والبسكوت 2025 في المحالات والمنافذ التجارية

أسعار الكحك والبسكوت 2025.. شهدت المخابر والمحلات التجارية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة أسعار الحكك والبسكوت، سواء لشراء الكحك الجاهز أو لاقتناء المكونات الأساسية لتحضيره منزليًا، وذلك تزامنًا مع إقتراب عيد الفطر للمسلمين.

وفي هذا الصدد، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خيارات متنوعة تناسب الجميع.

أسعار الكحك في المجمعات الاستهلاكية 2025

طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بأسعار محال الحلويات الكبرى، وجاءت على النحو التالي:

أسعار الكحك والبسكوت 2025

سعر علبة كحك سادة: 170 جنيهًا للكيلو

سعر علبة كحك بالملبن: 180 جنيهًا للكيلو

سعر علبة كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو

سعر علبة بسكويت نشادر: 170 جنيهًا للكيلو

سعر علبة غُريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو

سعر علبة غُريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو

سعر علبة بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو

سعر علبة بيتي فور لوكس وسابليه: 220 جنيهًا للكيلو

أسعار العلب المشكلة في المجمعات الاستهلاكية

حددت وزارة التموين أسعار العلب المشكلة لتناسب احتياجات المستهلكين، وجاءت كالتالي:

أسعار الكحك والبسكوت 2025

علبة مشكلة 1 كيلو: 180 جنيهًا

علبة مشكلة 2 كيلو: 350 جنيهًا

علبة مشكلة 3 كيلو: 520 جنيهًا

أسعار الكحك في الأسواق والمخابز

سجلت أسعار كحك العيد في الأسواق والمخابز مستويات متفاوتة حسب الجودة والمكونات، وجاءت كالتالي:

سعر كيلو كحك سادة: 270 جنيهًا

سعر كيلو كحك مشكل: 450 جنيهًا

سعر كحك بالعجوة (16 قطعة): 145 جنيهًا

سعر كحك مشكل (32 قطعة): 310 جنيهات

سعر علبة كحك مشكل 5 كيلو: 1700 جنيه

سعر كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيهًا

كما بلغت أسعار كحك العيد في بعض المخابز الخاصة 280 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف السعر حسب الإضافات والجودة.

وأوضح اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أن المجمعات الاستهلاكية بدأت بطرح المنتجات اعتبارًا من منتصف شهر رمضان، مع إمكانية زيادة الكميات لتلبية الإقبال المتزايد.

وأكد أن الأسعار المعتمدة في المجمعات الاستهلاكية شملت الضريبة، مع تقديم خصم إضافي بنسبة 10% عند شراء أكثر من طن من المنتجات.

احتفظ المصريون بعادة تحضير وشراء كحك العيد منذ العصور المصرية القديمة، الذي يعدّ أحد الطقوس الأساسية المرتبطة بعيد الفطر.

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