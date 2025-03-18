أسعار الكحك والبسكوت 2025 في المحالات والمنافذ التجارية
أسعار الكحك والبسكوت 2025.. شهدت المخابر والمحلات التجارية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لمعرفة أسعار الحكك والبسكوت، سواء لشراء الكحك الجاهز أو لاقتناء المكونات الأساسية لتحضيره منزليًا، وذلك تزامنًا مع إقتراب عيد الفطر للمسلمين.
وفي هذا الصدد، حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على طرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير خيارات متنوعة تناسب الجميع.
أسعار الكحك في المجمعات الاستهلاكية 2025
طرحت وزارة التموين كميات كبيرة من الكحك والبسكويت في المجمعات الاستهلاكية بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بأسعار محال الحلويات الكبرى، وجاءت على النحو التالي:
- سعر علبة كحك سادة: 170 جنيهًا للكيلو
- سعر علبة كحك بالملبن: 180 جنيهًا للكيلو
- سعر علبة كحك بالمكسرات: 230 جنيهًا للكيلو
- سعر علبة بسكويت نشادر: 170 جنيهًا للكيلو
- سعر علبة غُريبة سادة: 180 جنيهًا للكيلو
- سعر علبة غُريبة باللوز: 210 جنيهات للكيلو
- سعر علبة بيتي فور عادي: 190 جنيهًا للكيلو
- سعر علبة بيتي فور لوكس وسابليه: 220 جنيهًا للكيلو
أسعار العلب المشكلة في المجمعات الاستهلاكية
حددت وزارة التموين أسعار العلب المشكلة لتناسب احتياجات المستهلكين، وجاءت كالتالي:
- علبة مشكلة 1 كيلو: 180 جنيهًا
- علبة مشكلة 2 كيلو: 350 جنيهًا
- علبة مشكلة 3 كيلو: 520 جنيهًا
أسعار الكحك في الأسواق والمخابز
سجلت أسعار كحك العيد في الأسواق والمخابز مستويات متفاوتة حسب الجودة والمكونات، وجاءت كالتالي:
- سعر كيلو كحك سادة: 270 جنيهًا
- سعر كيلو كحك مشكل: 450 جنيهًا
- سعر كحك بالعجوة (16 قطعة): 145 جنيهًا
- سعر كحك مشكل (32 قطعة): 310 جنيهات
- سعر علبة كحك مشكل 5 كيلو: 1700 جنيه
- سعر كيلو ونصف كحك مشكل: 541 جنيهًا
كما بلغت أسعار كحك العيد في بعض المخابز الخاصة 280 جنيهًا للكيلو، مع اختلاف السعر حسب الإضافات والجودة.
وأوضح اللواء علي أشرف، رئيس الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى، أن المجمعات الاستهلاكية بدأت بطرح المنتجات اعتبارًا من منتصف شهر رمضان، مع إمكانية زيادة الكميات لتلبية الإقبال المتزايد.
وأكد أن الأسعار المعتمدة في المجمعات الاستهلاكية شملت الضريبة، مع تقديم خصم إضافي بنسبة 10% عند شراء أكثر من طن من المنتجات.
احتفظ المصريون بعادة تحضير وشراء كحك العيد منذ العصور المصرية القديمة، الذي يعدّ أحد الطقوس الأساسية المرتبطة بعيد الفطر.
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