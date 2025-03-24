تعرف على أسعار الكحك والبسكوت 2025.. تبدأ من 125 جنيه

أسعار الكحك والبسكوت 2025.. مع اقتراب عيد الفطر 2025، يتساءل الكثير من المواطنين عبر محركات البحث عن أسعار الكحك والبسكوت, والتي تتفاوت حسب حسب الجودة والمكونات المستخدمة.

أسعار الكحك والبسكوت 2025

يستعرض “الموجز” أسعار الكحك والبسكوت 2025, حسبما جاء في الأسواق والمحالات التجارية.

أسعار الكحك والبسكوت 2025 بالكيلو

بلغ سعر بسكويت النشادر (1 كيلو) نحو 170 جنيهًا.

سجل سعر الغريبة السادة (1 كيلو) نحو 180 جنيهًا.

وصل سعر الغريبة باللوز (1 كيلو) إلى 210 جنيهات.

حقق سعر البيتي فور العادي (1 كيلو) نحو 190 جنيهًا.

بلغ سعر البيتي فور لوكس وسابليه (1 كيلو) نحو 220 جنيهًا.

سجل سعر الكحك السادة (1 كيلو) نحو 170 جنيهًا.

وصل سعر الكحك بالملبن (1 كيلو) إلى 180 جنيهًا.

أسعار الكحك والبسكوت 2025

بلغ سعر الكحك بالمكسرات (1 كيلو) نحو 230 جنيهًا.

أسعار الكحك والبسكوت بعبوات 500 جرام

سجل سعر بسكويت شريط سادة (500 جرام) نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر كحك بالعجوة (500 جرام) نحو 145 جنيهًا.

وصل سعر كحك ملبن (500 جرام) إلى 145 جنيهًا.

حقق سعر بسكويت البرتقال (500 جرام) نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر بسكويت شريط جوز الهند (500 جرام) نحو 125 جنيهًا.

سجل سعر الكحك السادة (500 جرام) نحو 145 جنيهًا.

أسعار علب الكحك المشكل في عيد الفطر

أسعار الكحك والبسكوت 2025

بلغ سعر علبة الكحك المشكل (1 كيلو) نحو 180 جنيهًا.

وصل سعر علبة الكحك المشكل (2 كيلو) إلى 350 جنيهًا.

سجل سعر علبة الكحك المشكل (3 كيلو) نحو 520 جنيهًا.

حقق سعر كيلو الكحك السادة نحو 280 جنيهًا.

بلغ سعر علبة 16 قطعة كحك بالعجوة نحو 145 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الكحك المشكل في الأسواق نحو 450 جنيهًا.

وصل سعر علبة بسكويت مشكل (63 قطعة) إلى 265 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك وبسكويت مشكل (121 قطعة) نحو 530 جنيهًا.

حقق سعر علبة كحك وبسكويت مشكل صفيح (168 قطعة) نحو 1200 جنيه.

سجل سعر علبة كحك وبسكويت مشكل صفيح (242 قطعة) نحو 1250 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مشكل (5 كيلو) نحو 1700 جنيه.

وصل سعر علبة 16 قطعة كحك سادة إلى 145 جنيهًا.

حقق سعر علبة كحك مشكل (1.5 كيلو) نحو 541 جنيهًا.

بلغ سعر علبة 32 قطعة كحك مشكل نحو 310 جنيهات.

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