أسعار الأسماك اليوم 6 أكتوبر 2026.. البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تواصل أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 استقرارها داخل سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر الأسعار المعلنة خلال تعاملات اليوم، حيث حافظت غالبية أصناف الأسماك والمأكولات البحرية على مستوياتها السعرية دون تغيرات ملحوظة.

ويبحث عدد كبير من المواطنين بشكل يومي عن أسعار السمك اليوم، خاصة مع اختلاف أسعار الأصناف من سوق إلى آخر، ويعد سوق العبور للجملة أحد أهم الأسواق التي يعتمد عليها التجار في تحديد مستويات الأسعار قبل وصول المنتجات إلى محال التجزئة والأسواق المختلفة.

أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

جاءت أسعار عدد من أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 على النحو التالي:

السمك البلطي: تراوح سعر الكيلو بين 72 و76 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو بين 72 و76 جنيهًا. البياض الأملس: سجل سعر الكيلو ما بين 150 و250 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو ما بين 150 و250 جنيهًا. الثعابين: تراوحت الأسعار بين 100 و600 جنيه للكيلو.

تراوحت الأسعار بين 100 و600 جنيه للكيلو. المكرونة السويسي: سجلت ما بين 90 و210 جنيهات للكيلو.

سجلت ما بين 90 و210 جنيهات للكيلو. السمك البوري: تراوح سعر الكيلو بين 150 و190 جنيهًا.

تراوح سعر الكيلو بين 150 و190 جنيهًا. السبيط والكاليماري: تراوحت الأسعار بين 250 و450 جنيهًا للكيلو.

تراوحت الأسعار بين 250 و450 جنيهًا للكيلو. الكابوريا: سجل سعر الكيلو ما بين 50 و230 جنيهًا.

سجل سعر الكيلو ما بين 50 و230 جنيهًا. الجمبري الصغير: تراوح سعر الكيلو بين 200 و400 جنيه.

تراوح سعر الكيلو بين 200 و400 جنيه. الماكريل: سجل سعر الكيلو ما بين 150 و250 جنيهًا.

استقرار أسعار السمك اليوم

وتشير الأسعار المعلنة إلى حالة من الاستقرار في سوق الأسماك بالجملة خلال تعاملات اليوم، مع ثبات أسعار عدد من الأصناف الرئيسية التي يزداد الإقبال عليها من جانب المستهلكين.

ويعتبر سوق العبور للجملة من الأسواق الرئيسية التي تشهد حركة كبيرة في تداول الأسماك، كما تمثل أسعاره مؤشرًا مهمًا للتجار قبل تحديد أسعار البيع للمستهلك النهائي.

هل تختلف أسعار الأسماك في الأسواق؟

قد تختلف أسعار الأسماك التي يحصل عليها المستهلك في محال التجزئة عن الأسعار المعلنة في سوق العبور، باعتبار أن الأسعار الواردة هي أسعار للجملة.

وتتأثر الأسعار النهائية بعدة عوامل، من بينها تكاليف النقل والتخزين، وموقع محل البيع، بالإضافة إلى هامش ربح التجار، فضلًا عن اختلاف جودة وحجم الأسماك.

وتظل أسعار الأسماك اليوم محل متابعة مستمرة من المواطنين والتجار، خاصة مع التغيرات التي قد تطرأ على حركة العرض والطلب خلال الأيام المقبلة.