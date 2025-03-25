أسعار كحك إيتوال 2025.. قائمة كاملة بأحدث الأسعار والعروض

أسعار كحك إيتوال 2025.. مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تزداد استعدادات جميع الأسر وذلك لاستقبال هذه المناسبة السعيدة، ويعتبر شراء الكحك والبسكويت والبيتي فور من أهم العادات والتقاليد التي تحرص عليها العائلات المصرية كل عام.

أسعار كحك ايتوال 2025

وفي هذا السياق، تقدم سلسلة محلات "إيتوال" مجموعة متنوعة من حلويات العيد بأسعار تنافسية وجودة عالية، مما يجعلها من الخيارات المفضلة لدى الكثيرين، وهذا ما يتناوله الموجز، خلال السطور التالية:

أسعار كحك ايتوال 2025

توفر "إيتوال" أنواعًا مختلفة من الكحك لتناسب جميع الأذواق، وتأتي الأسعار كما يلي:

أسعار كحك إيتوال 2025 سادة: نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا، وكيلو بسعر 280 جنيهًا.

أسعار كحك إيتوال 2025ملبن: نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا، وكيلو بسعر 280 جنيهًا.

أسعار كحك إيتوال 2025عجوة: نصف كيلو بسعر 145 جنيهًا، وكيلو بسعر 280 جنيهًا.

أسعار كحك ايتوال 2025

أسعار كحك ايتوال 2025

بالإضافة إلى ذلك، توفر إيتوال علب الكحك المتنوعة بأسعار مختلفة حسب الحجم والنوع:

كحك مرشوش مكسرات (48 قطعة): 195 جنيهًا.

كحك عجمية (24 قطعة): 65 جنيهًا، و(48 قطعة) بسعر 130 جنيهًا.

كحك محشو ملبن (24 قطعة): 65 جنيهًا، و(48 قطعة) بسعر 130 جنيهًا.

كحك سادة (24 قطعة): 65 جنيهًا.

كحك مرشوش مكسرات (24 قطعة): 100 جنيهًا.

أسعار كحك ايتوال 2025

أسعار البسكويت في إيتوال 2025

تقدم إيتوال مجموعة من البسكويت بنكهات متنوعة، بمناسبة عيد الفطر المبارك والتي تشمل التالي:

بسكويت جوز الهند: نصف كيلو 130 جنيهًا، وكيلو 250 جنيهًا.

بسكويت أجلاسيه: نصف كيلو 175 جنيهًا، وكيلو 340 جنيهًا.

بسكويت النشادر: نصف كيلو 125 جنيهًا، وكيلو 240 جنيهًا.

بسكويت البرتقال: نصف كيلو 130 جنيهًا، وكيلو 250 جنيهًا.

بسكويت الشوكولاتة: نصف كيلو 130 جنيهًا، وكيلو 250 جنيهًا

أسعار علب البيتي فور والمخبوزات المتنوعة

تتميز إيتوال بتقديم علب المخبوزات المتنوعة التي تضم مختلف الأصناف لتناسب جميع الأذواق، وتأتي أسعارها على النحو التالي:

علبة ميكس متنوعة (1 كيلو): 270 جنيهًا.

علبة ميكس متنوعة (1.5 كيلو): 400 جنيهًا.

علبة ميكس متنوعة (2 كيلو): 530 جنيهًا.

علبة ميكس متنوعة (3 كيلو): 820 جنيهًا.

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