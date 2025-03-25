يبحث عدد كبير من المصريين عن موعد رؤية هلال شوال 2025 وكذلك أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا، بالإضافة إلى عدد أيام شهر رمضان 2025 وفق الحسابات الفلكية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير االتالي السطور التالي موعد رؤية هلال شوال 2025، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وموعد صلاة عيد الفطر في المحافظات.

موعد رؤية هلال شوال 2025

تستطلع دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شوال 2025، مساء يوم السبت المقبل الموافق 29 مارس 2025، وسيعلن الدكتور نظير محمد عياد، مفتى الجمهورية، مساء يوم السبت 29 مارس 2025، نتيجة رؤية هلال شوال 2025، مساء يوم السبت الموافق 29 مارس، لإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك.

عيد الفطر

ويتم إعلان نتيجة رؤية هلال شوال 2025 عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أنها الوحيدة المنوطة بإعلان نتيجة رؤية هلال شوال 2025، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

ذكرت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر المبارك متوقع أن يكون يوم الأحد 30 مارس 2025، وتختص دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد استطلاع الأهلة، والإعلان عن بداية الأشهر الهجرية ونهايتها.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون في القاهرة الساعة 5:59 صباحًا، أما الجيزة ستكون الساعة 5:58 وفي الإسكندرية الساعة 6:02، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد.

وأوضح المعهد، أن مدينة حلايب أول المواقع المصرية تأدية لـ صلاة عيد الفطر حيث يحين موعدها في الساعة 5:42 صباحًا، فيما تكون مدينة السلوم آخر المدن تأدية للصلاة التي يحين موعدها في الساعة 6:21 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في المحافظات

وأضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن صلاة عيد الفطر المبارك سيحل موعدها في بورسعيد والسويس والإسماعيلية في الساعة 5:53 صباحًا، وفي العريش وشرم الشيخ في الساعة 5:47 صباحًا، وفي الطور والغردقة في الساعة 5:50 صباحًا.

وتابع أن سكان مدينة سانت كاترين سيؤدون صلاة عيد الفطر في الساعة 5:48 صباحًا، وفي طابا الساعة 5:44 صباحًا، وفي مدن دمنهور والفيوم وأسيوط في تمام الساعة 6:00 صباحًا، وفي طنطا وبنها وكفر الشيخ في الساعة 5:58 صباحًا.

وأشار المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أن صلاة عيد الفطر في المنصورة ستكون في الساعة 5:57 صباحًا، وفي الزقازيق وأسوان في الساعة 5:56 صباحًا، ومدن شبين الكوم وبني سويف وسوهاج في الساعة 5:59 صباحًا.

صلاة عيد الفطر

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن موعد صلاة عيد الفطر في المنيا وأبوسمبل في الساعة 6:02 صباحًا، وقنا ودمياط في الساعة 5:55، أما في مرسى مطروح في الساعة 6:13 صباحًا، والخارجة في 6:05 صباحًا، ونوبيع في 5:45 صباحًا، أما في مدينة شلاتين في الساعة 5:46 صباحًا.

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