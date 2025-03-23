طريقة تحضير كحك العيد الناعم بالكوب وبمقادير دقيقة وخطوات سهلة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ الكثير من السيدات في البحث عن طريقة عمل كحك العيد الناعم في المنزل، لاسيما مع ارتفاع أسعاره في المحلات، حيث يعد كحك العيد من الحلويات الأساسية في العيد، بجانب البسكويت والغريبة والبيتي فور.

ويرصد لكم موقع الموجز، في هذا التقرير المقادير الدقيقة لطريقة تحضير كحك العيد لضمان الحصول على كحك ناعم ولذيذ بمذاق شهي ينافس الجاهز.

مقادير كحك العيد الناعم

تختلف طريقة كحك العيد الناعم على حسب الكمية المطلوبة، ولكن يظل الدقيق والسمنة ورائحة الكحك من المكونات الأساسية لإعداده، حيث يتم مزج هذه المكونات مع الحليب والخميرة وبعد ذلك يتم تشكيلها لكرات مزخرفة قبل خبزها في الفرن، وإليكِ المقادير الدقيقة التي يمكنك استخدامها:

أولا عليك إحضار كيلو دقيق أبيض مخصص للكحك، ونصف كيلو سمنة، وملعقة كبيرة خميرة فورية، وملعقة كبيرة سكر، ونصف كوب حليب، ورشة ملح، و2 ملعقة كبيرة سمسم أبيض، و2 ملعقة كبيرة رائحة كحك.

كحك العيد

طريقة عمل كحك العيد الناعم

توجد طريقتان لإعداد الكحك، إحداهما بالسمن الساخن "السمن المقدوح" أو بالسمن البارد، وفيما يلي نرصد خطوات كل منهما بالتفصيل:

طريقة الكحك بالسمن الساخن

قومي بتسخين السمنة على نار هادئة إلى أن تدخل في مرحلة الغليان، ثم ارفعيها عن النار، وبعد ذلك ذوبي الخميرة في نصف كوب الحليب وأضيفي لها السكر، ثم اتركي الخليط جانبًا حتى يتفاعل، وفي وعاء كبير، ضعي الدقيق وأضيفي له رشة الملح والسمسم ورائحة الكحك، وقلبي جيدًا، ثم اصنعي حفرة في منتصف الدقيق واسكبي السمنة الساخنة لتسمعي صوت الفوران، وبعد ذلك استخدمي ملعقة كبيرة لتقليب المكونات لكي لا تحترق يداكِ، وتأكدي من أن السمنة امتزجت تمامًا بالدقيق، و بعد أن يبرد الخليط قليلًا، قومي ببث العجين باليدين لمدة 15 إلى 20 دقيقة لكي تتضمني الحصول على قوام ناعم، وبعد ذلك أضيفي خليط الخميرة للعجين، ثم اجمعي العجينة وغطيها بكيس نايلون واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق فقط، وشكّلي العجينة لكرات صغيرة وزخرفيها باستخدام المنقاش أو البصامة، ثم رصي الكحك في صاج فرن بدون دهنه أو وضع ورق زبدة، ثم اخبزيه في فرن مسخن مسبقًا على درجة 180 مئوية لمدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة حتى يصبح ذهبي اللون.

طريقة الكحك بالسمن البارد

قومي بوضع الدقيق في وعاء ثم أضيفي له الملح ورائحة الكحك والسمسم ويفضل أن يكون محمصًا،

ثم قومي باستخدام مضرب كهربائي، واخفقي السمنة الباردة مع السكر إلى أن تحصلي على قوام كريمي ناعم، وبعد ذلك أضيفي خليط السمنة للدقيق وابدئي بالعجن باستخدام المضرب أو يديكِ، وبعد ذلك قومي بإذابة الخميرة في الحليب أو الماء الدافئ واتركيها عشر دقائق حتى تتفاعل، ثم ضيفي الخميرة للعجين وقلبي حتى تحصلي على عجينة لينة وغير لاصقة، وبعد ذلك شكّلي العجينة لكرات صغيرة، ثم زخرفيها باستخدام المنقاش أو البصامة،

وبعد ذلك اخبزي الكحك في فرن ساخن على درجة 180 مئوية لمدة 13 دقيقة حتى يصبح قاعه ذهبي اللون.

كحك العيد

مقادير الكحك الناعم بالكوب

لضمان دقة القياسات، إليكِ مقادير كحك العيد الناعم باستخدام الأكواب: عليكي إحضار 7 أكواب دقيق أبيض منخول، و2 كوب بالإضافة لملعقتين كبيرتين سمنة مذابة، وثلث كوب ماء دافئ، و ملعقة ونصف كبيرة حليب بودر،

مع نصف ملعقة محلب مطحون، وملعقة ونصف باكينج بودر، وملعقة كبيرة خميرة فورية، مع ملعقتان كبيرتان سكر أبيض، ونصف ملعقة صغيرة ملح، وملعقتان كبيرتان سمسم محمص.

طريقة عمل الكحك مثل الجاهز

في وعاء العجان الكهربائي، قومي بوضع الدقيق، الباكينج بودر، الحليب البودر، المحلب، الملح، السمسم المحمص، ثم اخلطي جيدًا، وبعد ذلك أضيفي السمنة المذابة وابدئي بخلطها مع الدقيق إلى أن يتشرب تمامًا، وذلك لمدة عشر دقائق، ثم ذوبي الخميرة في الماء الدافئ مع السكر واتركيها عشر دقائق حتى تتفاعل، وأضيفي خليط الخميرة للدقيق وابدئي بالعجن لكي تتكون عجينة طرية ومرنة، ثم اتركي العجينة خمس دقائق لكي ترتاح، ثم شكّليها لكرات صغيرة وزخرفيها بالمنقاش أو البصامة، ثم سخّني الفرن على 180 درجة مئوية، ثم اخبزي الكحك على الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة إلى أن يصبح ذهبي اللون، بعد أن يبرد تمامًا، زينيه بالسكر البودرة وقدميه مع الشاي أو القهوة للاستمتاع بمذاقه الرائع.

بهذه الطرق يمكنك تحضير كحك العيد الناعم بسهولة في المنزل والحصول على نتيجة مضمونة بمذاق لذيذ ينافس الكحك الجاهز، لتستمتعي مع عائلتك وأصدقائك بأجواء العيد بأشهى الحلويات.

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