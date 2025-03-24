أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.. الأحد أم الإثنين؟

أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.. يترقب المسلمون في مختلف أنحاء العالم موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025، حيث يعد هذا اليوم تتويجًا لشهر رمضان المبارك بعد صيام وعبادة دامت ثلاثين يومًا، وتحدد الدول الإسلامية موعد العيد بناءً على رؤية هلال شهر شوال، أو وفقًا للحسابات الفلكية.

ويحرص المسلمون في هذه المناسبة على أداء صلاة العيد في المساجد والساحات، وتبادل التهاني وزيارة الأهل والأصدقاء في أجواء مليئة بالفرح والتسامح، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

أعلنت دار الإفتاء المصرية عن موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1446 هـ، لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن الاستطلاع سيتم مساء يوم السبت 29 مارس، وأوضحت الدار أن نتيجة الرؤية ستعلن رسميًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بعد أذان المغرب بنحو نصف ساعة.

كما أكدت دار الإفتاء أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن إعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة من الانسياق وراء الأخبار المتداولة قبل موعد الرؤية، ومشددة على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن العيد سيوافق يوم الأحد 30 مارس 2025.

وأوضح القائم بأعمال رئيس المعهد أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، وذلك يوم السبت 29 رمضان الموافق 29 مارس، وهو يوم استطلاع الهلال، وأشار إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، بينما يظل مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب الشمس، في حين تتراوح مدة بقائه في سماء باقي المحافظات المصرية بين 9 و12 دقيقة.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فستتراوح فترة بقاء الهلال الجديد بعد غروب الشمس بين 3 و19 دقيقة، بينما سيغرب قبل غروب الشمس في مدينتي كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا بفارق 5 و7 دقائق على التوالي.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

تقرر أن تكون إجازة عيد الفطر لعام 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تمتد من يوم السبت 29 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والإدارات المحلية، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وفي حال أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هـ عن أن يوم الإثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر، فسيتم تمديد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2025

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