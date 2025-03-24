طريقة تحضير البيتي فور في منزلك.. خطوات بسيطة لنتيجة مثالية

يعد البيتي فور من أشهر الحلويات الفرنسية التي ارتبطت بالمناسبات السعيدة والعزائم العائلية، حيث يتميز بقوامه الهش ونكهته الفريدة التي تجمع بين البساطة والفخامة ورغم توفره في المحلات، إلا أن تحضيره في المنزل يضمن لك مذاقًا أروع ومكونات صحية، فضلاً عن لمستك الخاصة التي تجعله أكثر تميزًا، إليك طريقة تحضيره خطوة بخطوة بأسلوب سهل ونتائج مضمونة، ويرصد الموجز طريقة تحضير البيتي فور خطوة بخطوة:

البيتي فور

المكونات الأساسية لنجاح البيتي فور

للحصول على بيتي فور ناعم ومذاق غني، تحتاج إلى مكونات دقيقة ومتوازنة، وهي كالتالي:

• كوبان من الدقيق الأبيض المنخول لضمان قوام خفيف.

• نصف كوب من السكر البودرة لإضفاء النعومة على العجينة.

• نصف كوب من الزبدة الطرية غير المملحة للحصول على قوام هش.

• ربع كوب من الحليب لإعطاء العجينة ترطيبًا مثاليًا.

• ملعقة صغيرة من الفانيليا لتعزيز النكهة.

• ملعقة صغيرة من البيكنج باودر لمساعدة العجينة على التمدد.

• رشة ملح لموازنة الطعم.

خطوات التحضير للحصول على نتيجة مثالية للبيت فور

لضمان نجاح البيتي فور، من الضروري اتباع الخطوات بدقة، بدءًا من خلط المكونات وحتى مرحلة الخبز.

• تحضير العجينة:

في وعاء عميق، يُمزج الدقيق مع السكر البودرة والبيكنج باودر والملح، ثم تُضاف الزبدة تدريجيًا مع الفرك بالأصابع حتى يتحول الخليط إلى قوام يشبه الرمل الناعم.

• إضافة المكونات السائلة:

يُضاف الحليب والفانيليا تدريجيًا إلى الخليط، ثم تُعجن المكونات بلطف حتى تتشكل عجينة متماسكة وناعمة.

• تشكيل البيتي فور:

يُمكن استخدام قُمع الحلويات أو تشكيل العجينة يدويًا إلى كرات صغيرة، ثم تُضغط برفق باستخدام شوكة للحصول على شكل جذاب.

• الخبز للحصول على اللون الذهبي المثالي:

تُرتب قطع البيتي فور في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تُدخل الفرن المسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 10 إلى 12 دقيقة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا فاتحًا.

لمسات نهائية لمذاق أكثر فخامة

بعد أن يبرد البيتي فور تمامًا، يُمكن تزيينه بالشوكولاتة الذائبة أو حشوه بالمربى لإضافة نكهة مميزة.

كما يمكن تغطيته بجوز الهند أو المكسرات المجروشة لمزيد من القرمشة.

البيتي فور

استمتع بالمذاق الفاخر مع لمستك الخاصة

بإعداد البيتي فور في المنزل، يمكنك التحكم في مستوى السكر والنكهات حسب رغبتك، مما يجعله خيارًا مثاليًا لك ولعائلتك، جرب هذه الطريقة واستمتع بقطعة ناعمة ولذيذة مع فنجان من القهوة أو الشاي.

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