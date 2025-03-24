أسعار كحك وبسكوت العيد في الأسواق والمنافذ الحكومية 2025

أسعار كحك وبسكوت العيد.. شهدت عمليات البحث عن أسعار كحك العيد 2025 تزايدًا ملحوظًا مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، إذ يستعد المصريون لاستقبال عيد الفطر بتقاليدهم الراسخة في شراء وصناعة الكحك.

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين كحك العيد والبسكويت في منافذها بأسعار مخفضة، حرصًا على توفير المنتجات بجودة مناسبة وتقليل الأعباء على المواطنين, وجاءت كالتالي:

جاء سعر بسكويت النشادر بـ 170 جنيهًا للكيلو.

سجل سعر كحك سادة 170 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر كحك بالملبن 180 جنيهًا للكيلو.

وصل سعر كحك بالمكسرات إلى 230 جنيهًا للكيلو.

استقر سعر غُريبة سادة عند 180 جنيهًا للكيلو.

حدد سعر غُريبة باللوز بـ 210 جنيهات للكيلو.

سُعر بيتي فور عادي بـ 190 جنيهًا للكيلو.

عرض بيتي فور لوكس وسابليه بسعر 220 جنيهًا للكيلو.

تحدد سعر علبة كحك مشكل وزن 1 كيلو بـ 180 جنيهًا.

سجل سعر علبة كحك مشكل وزن 2 كيلو 350 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مشكل وزن 3 كيلو 520 جنيهًا.

أسعار كحك وبسكوت العيد 2025

أسعار كحك وبسكوت العيد 2025

تباينت الأسعار في المخابز والأسواق، والتي ارتفعت مقارنة بالمجمعات الاستهلاكية نتيجة اختلاف جودة المكونات والعلامات التجارية, وجاءت كالتالي:

أسعار كحك العيد في المخابز

استقر سعر الكيلو الواحد عند 280 جنيهًا.

أسعار الكحك المشكل في الأسواق

بلغ سعر كيلو كحك مشكل 450 جنيهًا.

سجل سعر كيلو كحك سادة 270 جنيهًا.

أسعار علب كحك العيد في الأسواق

تحدد سعر كحك سادة (16 قطعة) بـ 145 جنيهًا.

بلغ سعر كحك مشكل (32 قطعة) 310 جنيهات.

وصل سعر كحك بالعجوة (16 قطعة) إلى 145 جنيهًا.

حدد سعر علبة كحك مشكلة 5 كيلو بـ 1700 جنيه.

سجل سعر كيلو ونصف كحك مشكل 541 جنيهًا.

أسعار كحك العيد في منافذ التموين

أسعار كحك وبسكوت العيد 2025

استقر سعر علبة كحك سادة (1 كيلو) عند 170 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك ملبن 160 جنيهًا.

وصل سعر علبة كحك مكسرات (1 كيلو) إلى 230 جنيهًا.

تحدد سعر غُريبة سادة بـ 180 جنيهًا للكيلو.

بلغ سعر غُريبة باللوز 210 جنيهات للكيلو.

استقر سعر بيتي فور عادي عند 190 جنيهًا.

حدد سعر بيتي فور لوكس وسابليه بـ 220 جنيهًا.

سجل سعر كوكيز 190 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مشكل (1 كيلو) 180 جنيهًا.

وصل سعر علبة كحك مشكل (2 كيلو) إلى 360 جنيهًا.

سجل سعر علبة كحك مشكل (3 كيلو) 535 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مكسرات (1 كيلو) 210 جنيهات.

استقر سعر علبة كحك مكسرات (2 كيلو) عند 415 جنيهًا.

وصل سعر علبة كحك مكسرات (3 كيلو) إلى 620 جنيهًا.

حدد سعر علبة كحك مكسرات (4 كيلو) بـ 840 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك مكسرات (5 كيلو) 1050 جنيهًا.

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