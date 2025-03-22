هل أنت مستحق لزيادة التموين الجديدة؟ إليك التفاصيل الكاملة!

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان المبارك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تطبيق زيادة جديدة في الدعم التمويني للمستفيدين من بطاقات التموين. وتشمل هذه الزيادة إضافة مبالغ مالية على البطاقات التموينية، وفقًا لعدد الأفراد المسجلين عليها، حيث يحصل حامل بطاقة فرد واحد على 125 جنيهًا شهريًا، بينما يحصل حامل بطاقة فردين على 250 جنيهًا شهريًا. ويرصد الموجز كافة التفاصيل.

موعد صرف زيادة التموين 2025

أكد الدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، أن الوزارة لم تحدد بعد موعد بدء صرف الدعم الإضافي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة. وأوضح أن الشركة القابضة مستعدة لتنفيذ عملية الصرف فور صدور التوجيهات الرسمية، مشددًا على توافر السلع التموينية بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

تفاصيل الزيادة في التموين 2025

وفقًا لما أعلنته وزارة التموين، تم تحديد مبالغ الزيادة بناءً على عدد الأفراد المسجلين على كل بطاقة تموينية على النحو التالي:

بطاقة فرد واحد: 125 جنيهًا شهريًا

بطاقة فردين: 250 جنيهًا شهريًا

من هم المستحقون لصرف زيادة التموين 2025؟

حددت وزارة التموين الفئات المستحقة لهذه الزيادة، والتي تشمل:

الأسر المدرجة ضمن برامج الدعم الاجتماعي.

أصحاب المعاشات المنخفضة.

المستفيدون من برنامج تكافل وكرامة .

. العاملون في القطاعين الحكومي والخاص من ذوي الدخل المحدود.

لماذا أقرت الحكومة زيادة التموين الجديدة؟

تأتي هذه الخطوة تحقيقًا لعدة أهداف، منها:

دعم الفئات الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع الأسعار.

تخفيف الأعباء المالية على المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

ضمان استقرار أسعار السلع التموينية في المنافذ المختلفة.

كيفية صرف زيادة التموين 2025؟

سيتم صرف الزيادة الإضافية تلقائيًا عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، حيث يمكن للمستفيدين استخدامها من خلال بطاقات التموين الخاصة بهم.

موعد انتهاء صرف زيادة التموين 2025

حددت وزارة التموين 15 رمضان 1446 هـ كآخر موعد لصرف هذه الزيادة، مما يتيح للمستفيدين فرصة الحصول على الدعم خلال الشهر الكريم.