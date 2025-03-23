أسعار كحك العيد 2025 في المجمعات الاستهلاكية.. بأسعار تنافسية

مع اقتراب عيد الفطر المبارك لعام 2025، تشهد المجمعات الاستهلاكية في مصر استعدادًا كبيرًا لتلبية احتياجات المواطنين من الحلويات الخاصة بالعيد، وخاصة الكحك والبسكويت، وقد أعلنت وزارة التموين عن الأسعار الجديدة التي سيتم طرحها للمواطنين في المجمعات الاستهلاكية، والتي تهدف إلى توفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة.

وفيما يلي ،يعرض لكم الموجز أسعار كحك العيد 2025 في المجمعات الاستهلاكية.

أسعار كحك العيد في المجمعات الاستهلاكية

تتفاوت أسعار الكحك في المجمعات الاستهلاكية حسب نوعه وحجمه ،ويمكن للمواطنين العثور على العديد من الأنواع مثل الكحك السادة، الكحك بالعجوة، والكحك المشكل، وفيما يلي أهم الأسعار التي تم تحديدها:

كحك سادة: يتم بيع الكحك السادة بمتوسط سعر 145 جنيهًا للعلبة التي تحتوي على 16 قطعة.

كحك مشكل: يمكن شراء كحك مشكل بسعر 310 جنيهات للعلبة التي تحتوي على 32 قطعة.

كحك بالعجوة: يتراوح سعر كحك العجوة حوالي 145 جنيهًا للعلبة التي تحتوي على 16 قطعة.

علبة كحك مشكل 1 كيلو: سعر العلبة 180 جنيهًا، ويستمتع المواطنون بالعديد من الأنواع المختلفة داخل العلبة.

علبة كحك مشكل 2 كيلو: يبلغ سعرها 360 جنيهًا.

علبة كحك مشكل 5 كيلو: تُعرض بسعر 900 جنيه.

أنواع أخرى من الحلويات في المجمعات الاستهلاكية

إلى جانب الكحك، تقدم المجمعات الاستهلاكية أيضًا مجموعة من الحلويات الأخرى مثل الغريبة، البيتي فور، والبسكويت، بأسعار تتراوح بين 170 جنيهًا إلى 230 جنيهًا للكيلو الواحد، وبالنسبة للبسكويت، تُعد أسعار بسكويت النشادر من بين الأرخص حيث يبدأ سعره من 170 جنيهًا للكيلو، في حين يصل سعر البيتي فور الفاخر إلى حوالي 220 جنيهًا للكيلو.

كيفية شراء كحك العيد من المجمعات الاستهلاكية

يمكن للمواطنين شراء كحك العيد من المجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية. وقد أعلنت وزارة التموين عن توفير هذه المنتجات في منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى البلاد، مما يسهل على المواطنين الحصول على ما يحتاجونه بأسعار تنافسية، ولتلبية احتياجات الأفراد ذوي الدخل المحدود، فإن الوزارة تقدم أيضًا عروضًا خاصة على بعض أنواع الحلويات.

الاستعدادات الخاصة بموسم العيد

تسعى وزارة التموين لتوفير كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت والمنتجات الأخرى في جميع المجمعات الاستهلاكية لتلبية إقبال المواطنين في فترة الأعياد، ومن المتوقع أن تشهد هذه الفترة إقبالًا كبيرًا من الأسر المصرية التي ترغب في شراء مستلزمات العيد.

كما أكدت الوزارة على توفير المنتجات بأسعار تنافسية مقارنة بالمحلات التجارية الأخرى، وذلك لدعم الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود ،وهذا بالإضافة إلى عرض منتجات بجودة عالية تتوافق مع المواصفات الصحية.

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