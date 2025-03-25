إليكِ طريقة عمل الكحك الناعم بالكيلو في المنزل خطوة بخطوة

مع اقتراب عيد الفطر، يظل الكحك أحد أبرز رموز الاحتفال التي تضفي البهجة على الأجواء، حيث تسعى العديد من ربات البيوت إلى تحضيره منزليًا بدلًا من شرائه، خاصة مع ارتفاع أسعاره في الأسواق. ولأن الكحك الناعم هو المفضل لدى الكثيرين، يقدم لكِ الموجز طريقة تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، لضمان الحصول على قوام هش وطعم لا يُقاوم.

كحك العيد بالسمن الساخن

لتحضير كعك العيد الناعم بطريقة احترافية، تحتاجين إلى المكونات التالية:

1 كيلو دقيق أبيض فاخر

½ كيلو سمن بلدي طبيعي

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة كبيرة سكر أبيض

ملعقة كبيرة ريحة الكعك

¼ كوب سمسم محمص

رشة ملح

½ كوب حليب دافئ



طريقة تحضير الكحك الناعم خطوة بخطوة

1. تحضير الدقيق والمكونات الجافة:

قومي بنخل الدقيق جيدًا وضعيه في وعاء عميق مناسب للعجن.

أضيفي إليه رشة الملح، ريحة الكعك، والسمسم المحمص، وامزجي المكونات جيدًا.

2. تحضير السمن والتقليب:

سخّني السمن البلدي على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

اسكبيه فوق خليط الدقيق مباشرة، وابدئي بفرك الدقيق بالسمن جيدًا حتى يتشربه تمامًا.

استمري في الفرك لمدة طويلة، حيث تُعد هذه الخطوة السر الأساسي في الحصول على كعك ناعم ومُفتّت.

3. تحضير الخميرة والعجن:

في وعاء صغير، أضيفي ملعقة السكر والخميرة الفورية إلى الحليب الدافئ، وقلّبي الخليط جيدًا ثم اتركيه لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل.

بعد الانتهاء من فرك الدقيق بالسمن، أضيفي خليط الخميرة تدريجيًا، مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة لا تلتصق باليد.

4. التخمير والتشكيل:

غطي العجينة واتركيها لتختمر لمدة ساعة إلى ساعتين، حسب حرارة الغرفة.

بعد التخمير، قومي بتشكيل الكعك باستخدام البصّامة أو المنقاش للحصول على الشكل التقليدي المميز.

رتبي حبات الكعك على صاجات الفرن، ثم غطيها واتركيها ترتاح لمدة 30 دقيقة قبل الخبز.

5. الخبز والتقديم:

سخّني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

أدخلي صاجات الكعك إلى الفرن واتركيها من 20 إلى 30 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبيًا فاتحًا.

بمجرد إخراجها، اتركي الكعك يبرد تمامًا قبل رفعه من الصاج وترتيبه في العلب لحفظه طازجًا.



استمتعي بكعك العيد البيتي بمذاق شهي لا يُقاوم.

بهذه الطريقة، يمكنكِ تحضير كعك العيد الناعم بسهولة في المنزل، والاستمتاع به مع العائلة في أجواء العيد السعيدة، دون الحاجة إلى شرائه من المحلات.