التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام سيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

يبحث متابعو كرة القدم، عن تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون، في المواجهة المرتقبة بينهما، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مع نظيره سيراليون، في سادس جولات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، باحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد سيراليون، مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام سيراليون

ومن المتوقع، أن يأتي تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون، كما يستعرضه لكم موقع الموجز كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

وسط الملعب: محمود حسن تريزيجيه - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد مصطفى زيزو.

الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح – مصطفى محمد.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ضد سيراليون عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب سيراليون الطاقم الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني ممثلًا عن مصر كلًا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

ويأتي ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم على النحو التالي..

منتخب مصر (13 نقطة).

بوركينا فاسو (8 نقاط).

سيراليون (8 نقاط)

غينيا بيساو (6 نقاط).

إثيوبيا (3 نقاط).

جيبوتي (نقطة وحيدة).

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

وجاءت قائمة منتخب مصر، كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا.

الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل ومصطفي فتحي.

وفي خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)، مصطفي محمد، أسامه فيصل.

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