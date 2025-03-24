موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

كثر البحث من جماهير كرة القدم، عن موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا، التي تجمعهما ضمن فعاليات تصفيات كأس العالم 2026، لقارة أفريقيا، والقنوات الناقلة لها.

ويستعد منتخب المغرب الأول لكرة القدم، في تجهيزاته، لمواجهة تنزانيا، في إطار مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ونجح أسود أطلس، في تحقيق الفوز على النيجر في الجولة الماضية، كما أنه اقترب من حصد بطاقة التأهل، بعدما حقق العلامة الكاملة في المواجهات الماضية.

ويقدم لكم موقع وجريدة الموجز فيما يلي، موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة المغرب ضد تنزانيا

وتقام مباراة المغرب ضد تنزانيا، مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري.

ويطلق الحكم صافرة اللقاء، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وعند الثانية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام تنزانيا

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل منتخب المغرب أمام تنزانيا على هذا النحو..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: يوسف بلعمري، نايف أكرد، عبد الكبير عبقر، نصير مزراوي.

الوسط: سفيان أمرابط، إسماعيل صيباري، بلال الخنوس.

وفي الهجوم: يوسف النصيري، إبراهيم دياز، عبد الصمد الزلزولي.

القنوات الناقلة مباراة المغرب وتنزانيا

وتبث أحداث مباراة المغرب وتنزانيا، عبر شاشة SSC السعودية، المسؤولة عن نقل مباريات تصفيات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط.

ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم 2026

وجاء ترتيب مجموعة المغرب في تصفيات كأس العالم كالآتي..

المغرب - 12 نقطة.

النيجر - 6 نقاط.

تنزانيا - 6 نقاط.

زامبيا - 3 نقاط.

الكونغو - صفر

إريتريا - بدون نقاط.

قائمة المغرب لمواجهة تنزانيا

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نصير مزراوي – عبد الكبير عبقار – جمال حركاس – نايف أكرد – جواد ياميق – عمر الهيلالي – آدم أزنو .

وسط الملعب: بلال الخنوس – إسماعيل الصيباري – سفيان أمرابط – أسامة ترجالين – عز الدين أوناحي – بلال ندير.

خط الهجوم: ابراهيم دياز – شمس الدين طالبي – حمزة إيجامان – سفيان رحيمي – يوسف النصيري – عبد الصمد الزلزولي – إلياس بنصغير – أسامة صحراوي – أمين عدلي.

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