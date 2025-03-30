جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. امتحانات جميع الشعب

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.. يستعد طلاب الثانوية العامة 2025 في جميع الشعب، سواء العلمية "علوم ورياضة" أو الأدبية، لخوض امتحاناتهم في خمس مواد عامة، حيث تشمل التربية الوطنية، والتربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية كمقررات لا تُضاف إلى المجموع، بينما تُحتسب اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى ضمن المجموع النهائي للثانوية العامة.

ويرصد الموجز جدول امتحانات الثانوية العامة 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق اختبارات الثانوية العامة يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا للجدول التالي:

نظام الثانوية العامة الجديد:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.



نظام الثانوية العامة القديم:

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو: الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو: الفيزياء والتاريخ.

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 6 يوليو: الجيولوجيا والعلوم البيئية، الرياضيات البحتة، علم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 8 يوليو: الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

الخميس 10 يوليو: الأحياء، الاستاتيكا، الفلسفة والمنطق.



طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM):

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية.

الخميس 19 يونيو: اختبار الاستعداد لقبول الجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

الأحد 22 يونيو: اختبار القبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية).

الثلاثاء 24 يونيو: مقاييس المفاهيم (الكيمياء).

الخميس 26 يونيو: مقاييس المفاهيم (اللغة الإنجليزية).

الأحد 29 يونيو: استعداد القبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) ومقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية).

الثلاثاء 1 يوليو: مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

الخميس 3 يوليو: اختبار الاستعداد لقبول الجامعات (الكيمياء والفيزياء).

الأحد 6 يوليو: مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا، والرياضيات التطبيقية).

الثلاثاء 8 يوليو: استعداد القبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) واختبار الرياضيات.

الخميس 10 يوليو: مقاييس المفاهيم (الأحياء، والرياضيات البحتة).



يأتي هذا الجدول في إطار تنظيم عملية الامتحانات بما يضمن سيرها بسلاسة لجميع الطلاب، وفقًا لأنظمة التعليم المختلفة.

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