مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع المواد، ويعد التعديل نمط الأسئلة ليعتمد على الفهم والاستيعاب بدلًا من الحفظ، مع تحقيق توزيع عادل للدرجات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد في جميع المواد.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

تصل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة اللغة العربية 55 سؤالًا 4 مقالية، 51 اختيار من متعدد، الدرجة النهائية 80، النجاح من 40.

أما اللغة الإنجليزية 42 سؤالًا 3 مقالية، 39 اختيار من متعدد، وتصل اللغة الألمانية والفرنسية من 37 إلى 42 سؤالًا، بينها 3 مقالية والبقية اختيار من متعدد.

تفاصيل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

وتشمل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة التاريخ والجغرافيا 42 من 46 سؤالًا، منها 2-3 أسئلة مقالية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

وتتضمن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الفيزياء والكيمياء والأحياء 46 سؤالًا، وتشمل 44 اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 في امتحان الرياضيات التطبيقية:ط 20 سؤالًا فقط 10 بدرجة واحدة و10 بدرجتين.

وفي مادة الإحصاء تصل 35 سؤالًا 33 اختيار من متعدد، 2 مقالية، الدرجة النهائية 60.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امنحانات الدور الأول يوم السبت 15 يونيو بدلا من 14 يونيو، وتستمر الامتحانات حتى يوم 10 يونيو 2025، الدور الثاني يبدأ السبت 16 أغسطس 2025.

وأكدت وزارة النربية والتعليم أنها عينت رؤساء لجان الامتحانات وتحديد المراقبين لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

الفئات المؤهلة لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025

طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب الحاصلون على الصف الثاني الثانوي سابقًا ولم يخوضوا الامتحانات.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم جميع مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ودرجات كل امتحان كالتالي:

علمي علوم 320 درجة العربية 80، الإنجليزي 60، الأحياء 60، الكيمياء 60، الفيزياء 60.

علمي رياضة 320 درجة العربية 80، الإنجليزي 60، الرياضيات 60، الكيمياء 60، الفيزياء 60.

أدبي: 320 درجة العربية 80، الإنجليزي 60، التاريخ 60، الجغرافيا 60، الإحصاء 60.

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