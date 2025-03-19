تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 وفقًا للنظام الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والتطبيق، بعيدًا عن الحفظ والتلقين.

ويتضمن هذا النظام توزيعًا محددًا لأنواع الأسئلة ونسبها في كل مادة، مع تحديد دقيق لعدد الأسئلة وتوزيع الدرجات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

يقدم لكم موقع الموجز تفاصيل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 لجميع المواد، وفقًا للنظام الجديد، مع التركيز على عدد الأسئلة ونوعيتها وتوزيع الدرجات.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 وفق النظام الجديد

مواصفات امتحان اللغة العربية

يتكون امتحان اللغة العربية من 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤال اختيار من متعدد، تبلغ الدرجة النهائية للمادة 80 درجة، ويُشترط للنجاح الحصول على 40 درجة على الأقل، أي ما يعادل 50% من الدرجة النهائية.

مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية

يشمل امتحان اللغة الإنجليزية 42 سؤالًا، مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية، كل سؤال بدرجتين، و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد (MCQ).

مواصفات امتحان التاريخ

يتضمن امتحان التاريخ 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، تتوزع الدرجات على الأسئلة بحيث يحصل الطالب على درجة أو درجتين لكل سؤال.

مواصفات امتحان الجغرافيا

يتألف امتحان الجغرافيا من 42 سؤالًا، مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية، كل سؤال بدرجتين، و39 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد (MCQ).

مواصفات امتحان الأحياء

يشتمل امتحان الأحياء على 46 سؤالًا، منها 32 سؤالًا، كل سؤال بدرجة واحدة، بالإضافة إلى 14 سؤالًا، كل جزئية أو سؤال بدرجتين، يشمل الامتحان 3 أسئلة مقالية، وباقي الأسئلة اختيار من متعدد (MCQ).

مواصفات امتحان الكيمياء

يتضمن امتحان الكيمياء 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، تتوزع الدرجات على الأسئلة بحيث يحصل الطالب على درجة أو درجتين لكل سؤال.

مواصفات امتحان الفيزياء

يشمل امتحان الفيزياء 46 سؤالًا، منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، تتوزع الدرجات على الأسئلة بحيث يحصل الطالب على درجة أو درجتين لكل سؤال.

مواصفات امتحان الرياضيات التطبيقية

يتكون امتحان الرياضيات التطبيقية من 40 سؤالًا، تتنوع بين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية

يتضمن امتحان اللغة الفرنسية 42 سؤالًا، منها 39 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

مواصفات امتحان اللغة الألمانية

يتكون امتحان اللغة الألمانية من 37 سؤالًا، منها 34 سؤالًا اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

مواصفات امتحان الاقتصاد والإحصاء

يتضمن امتحان الإحصاء 35 سؤالًا، تتنوع بين أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية.

تهدف هذه المواصفات إلى تحقيق تقييم شامل وعادل لقدرات الطلاب، مع التركيز على تنمية مهارات التفكير النقدي والتحليلي لديهم، بما يتماشى مع أهداف النظام التعليمي الجديد.

اقرأ أيضا:

ما هي ضوابط العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025.. والأوراق المطلوبة

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025.. والجدول الرسمي