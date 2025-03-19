الثانوية العامة 2025 للنظام القديم.. حددت وزارة التربية والتعليم بعض الفئات المسموح لها تأدية امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم حيث سيتم احتساب مجموعهم من 410 درجة بدلًا من 320 درجة كما هو الحال في النظام الجديد.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة الفئات المسموح لها تأدية امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات للنظام القديم والجديد يوم 15 يونيو من العام الحالي.

امتحانات الثانوية العامة 2025

الفئات المؤهلة لأداء امتحانات الثانوية العامة بالنظام القديم

أعلنت وزارة التربية التعليم الفئات التي ستخضع في امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم، وتشمل:

الطلاب الراسبون في مواد بالصف الثالث الثانوي العام الماضي، والذين يتوجب عليهم تسجيل بياناتهم من جديد عبر استمارة إلكترونية لأداء الامتحانات في المواد التي لم ينجحوا فيها.

الطلاب الذين قاموا بتسجيل استمارة إلكترونية العام الماضي للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، لكنهم تغيبوا عن جميع المواد، مما يستلزم دخولهم الامتحانات هذا العام وفق النظام القديم.

سيمتحن طلاب النظام القديم في عدد أكبر من المواد مقارنة بالنظام الجديد، حيث تشمل المواد العامة، التخصصية، والمواد التي لا تضاف للمجموع، والتي تعتبر جميعها مواد نجاح ورسوب.

مواد الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم

سيؤدي طلاب الثانوية العامة 2025 بالنظام القديم مواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، اللغة الأجنبية الثانية حيث تشمل هذه المواد جميع التخصصات للشعبة الأدبية والعلمية ويؤدي كل شعبة مواد كالتالي:

امتحانات الثانوية العامة 2025

المواد التخصصية لكل شعبة

الشعبة الأدبية التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق

شعبة علمي علوم الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا والعلوم البيئية

شعبة علمي رياضيات:الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات البحتة، الرياضيات التطبيقية

ويؤدي أيضًا طلاب الثانوية العامة بالنظام القديم موعد محددة لا تضاف إلى المجموع وهي التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 ستعقد للنظام الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين يوم 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو من العام الحالي.

اقرأ أيضًا:

لجهوده في التطوير.. وزير التعليم العالي يتسلم درع مراكز مهارات القرن الواحد والعشرين

وزير التربية والتعليم يشهد مبادرة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركة مايكروسوفت