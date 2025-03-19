ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025.. والجدول الرسمي

الثانوية العامة 2025.. اعلنت وزارة التربية والتعليم الضوابط الرسمية لتحديد الفئات المسموح لها بدخول امتحانات الثانوية العامة 2025، المقرر عقدها في منتصف يونيو المقبل.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة الفئات المسموح لها أداء امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقديم.

الثانوية العامة 2025

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم الفئات المسموح لها للتقدم في امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا لكل من النظامين الجديد والقديم، مع تحديد شروط التقديم وعدد مرات دخول الامتحان.

تشمل الضوابط في امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد ط المقيدين في الصف الثالث الثانوي 2024-2025، بالإضافة إلى الطلاب الذين نجحوا في الصف الثاني الثانوي منذ عام 2012-2013 ولم يتقدموا للامتحان من قبل.

ويُسمح أيضا للطلاب الذين تم إسقاط قيدهم بعذر قهري بالتقدم للامتحان دون احتساب العام ضمن سنوات التقدم المسموح بها.

الثانوية العامة 2025

إجراءات أداء امتحانات الثانوية العامة يالنظام القديم

أما الضوابط التي حددتها وزارة التربية والتعليم لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالنسبة للنظام القديم، فيُتاح التقدم للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوي، بشرط عدم استنفاد مرات الرسوب، وكذلك للطلاب المتغيبين عن الامتحان في جميع المواد بشرط عدم إسقاط قيدهم.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

اعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد والقاديم حيث ستبدأ الامتحانات يوم الاحد الموافق 15 يونيو من العام الحالي وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025.

ويشمل جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد الذي طبق العام الماضي في شهر أغسطس كالتالي:

الأحد 15 يونيو 2025 امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو 2025 امتحان اللغة العربية. الخميس 26 يونيو 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ. الأحد 29 يونيو 2025 امتحان اللغة الأجنبية الأولى. الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا. الأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة. الخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء.

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