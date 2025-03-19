أعلنت وزارة التربية والتعليم عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في كل مادة حيث سيتم وضع الأسئلة وفقًا لنفس المواصفات الفنية للعام الماضي، بحيث تتضمن الامتحانات 85% من الأسئلة بنظام الاختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل لمعرفة عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في كل مادة ووفقًا للمواصفات الرسمية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لكل مادة طبقًا لما جاء أيضًا في النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي.

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025

تشمل عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة اللغة العربية 55 سؤالًا، بينما تحتوي امتحانات اللغة الأجنبية الأولى على 42 سؤالًا، أما مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء فسيكون لكل منها 46 سؤالًا.

ويضمن عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة الرياضيات البحتة والتطبيقية 40 سؤالًا، والجغرافيا والتاريخ 46 سؤالًا لكل مادة، بينما تضم مادة الإحصاء 35 سؤالًا.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى الخميس 10 يوليو من العام الحالي حيث اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول الرسمي للامتحانات وهو كالتالي:

أسئلة امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية، الإحصاء، والأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 النظام القديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل

الخميس 3 يوليو الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو الجيولوجيا، الرياضيات البحتة، وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا

الخميس 10 يوليو الأحياء، الاستاتيكا، والفلسفة والمنطق

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